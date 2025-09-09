高風險駕駛考照課程 最快年底調漲／因應工資物價上漲 機車擬漲3成3、汽車漲4成4

高風險駕駛重新考照課程費用，交通部預告修正調漲，最快年底上路。 （記者蔡昀容攝）

2025/09/09 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣努力洗刷「行人地獄」污名，停讓行人、駕照回訓、高齡換照制度引起社會討論。「終身不得考領駕照」的高風險駕駛，依規定度過觀察期仍可考照，交通部擬調已凍漲十八年的高風險駕駛重新考領駕照的教育訓練課程費用，機車規劃漲至二千四百元、汽車漲至三千六百元，漲幅分別為三成三、四成四，最快年底上路。

駕照管理變革 交部月中說明細節

今年五月新北三峽車禍，七十八歲余姓駕駛闖紅燈，衝撞行穿線行人，釀成四死悲劇。交通部隔日宣布駕照管理變革，包括高齡換照年齡從七十五歲降至七十歲等；部長陳世凱日前表示，管理變革不只針對高齡駕駛，還有剛考照、違規回訓等，九月中會對外說明細節。

肇事致人受傷、重傷、死亡，被吊銷駕照的高風險駕駛，嚴重者會被處分「終身不得考領駕駛執照」，不過，大法官釋憲認為應予駕駛改過自新機會，因此立法院訂定道路交通管理處罰條例六十七之一條，作為解套方案。

道交處罰條例六十七之一條規定，因其他案件樣態、肇事致人受傷、重傷或死亡而被吊銷駕照分別超過六、八、十、十二年者，且期間未有交通違規，可考領一年效期短期駕照，後續六年觀察期間未被吊扣或吊銷駕照，可領效期至七十五歲的一般駕照。

舉例來說，酒駕、毒駕致人重傷或死亡者，依規定是「終身不得考領駕照」；不停讓行人先行通過並致人重傷或死亡者「三年內不得考領駕照」，再犯者停考累計至六年，依規定達六年以上者，以「終身不得考領駕照」處分。但循解套方案，前者案例於吊銷十年或十二年內、後者案例於吊銷六年內，若無交通違規，可考取短期駕照，再通過六年觀察期後，即可領取一般駕照。

交通部昨預告修正「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」，調升重新考照課程費用。機車課程十二小時，費用擬從一千八百元漲為二千四百元；汽車課程十八小時，擬從二千五百元漲為三千六百元；其他公路主管機關指定者另計。

平均每年近百人重新考照

公共運輸及監理司專委趙晉緯表示，受終身不得考領駕駛執照處分的高風險駕駛，平均每年約近一百人重新考照，汽車約占九成，機車約占一成。現行收費標準十八年未調，考量歷經多次基本工資調漲及物價調升，因此修正調整。

