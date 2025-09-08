為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10天湧百萬 嘉縣民和國中棒球隊捐款暫停

    嘉義縣民和國中緊急救助專戶已於8月28日關閉。（擷取自民和國中網站）

    嘉義縣民和國中緊急救助專戶已於8月28日關閉。（擷取自民和國中網站）

    2025/09/08 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊專車上月十五日在國道三號高速公路台南段發生重大車禍，造成教練與隊員共八人受輕重傷，學校設立緊急救助專戶募集醫療等費用，各界愛心湧入，世界棒球十二強冠軍隊「台灣隊長」陳傑憲也溫馨加油，短短十天募到上百萬元，目前已關閉專戶。校方近日在學校官網放上心形感恩卡，感謝各界愛心。

    校長邱獻萱表示，經過治療，目前剩教練與黃姓隊員分別在佳里奇美與成大醫院住院治療中，其餘都已出院。

    邱獻萱說，車禍發生後，感謝社會各界關心，由於許多善心人士表達捐款協助受傷學生、教練及其家庭意願，校方為統一受理善款，於上月十八日設立緊急救助專戶，善款累計超過百萬元，已足夠因應教練、球員醫療相關費用，為讓資源用在其他更有需要的地方，已於廿八日主動暫停善款捐贈。

    校方近日在學校官網放上心形感恩卡，感謝來自各界的愛心與關心，包括「台灣隊長」陳傑憲溫馨加油、藝人蕭敬騰夫婦慷慨捐款，以及許多球星在社群媒體鼓勵，有些還送上的專屬簽名球等，滿滿的愛心支持、溫暖民和國中棒球隊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播