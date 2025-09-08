10天湧百萬 嘉縣民和國中棒球隊捐款暫停

嘉義縣民和國中緊急救助專戶已於8月28日關閉。（擷取自民和國中網站）

2025/09/08 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊專車上月十五日在國道三號高速公路台南段發生重大車禍，造成教練與隊員共八人受輕重傷，學校設立緊急救助專戶募集醫療等費用，各界愛心湧入，世界棒球十二強冠軍隊「台灣隊長」陳傑憲也溫馨加油，短短十天募到上百萬元，目前已關閉專戶。校方近日在學校官網放上心形感恩卡，感謝各界愛心。

校長邱獻萱表示，經過治療，目前剩教練與黃姓隊員分別在佳里奇美與成大醫院住院治療中，其餘都已出院。

邱獻萱說，車禍發生後，感謝社會各界關心，由於許多善心人士表達捐款協助受傷學生、教練及其家庭意願，校方為統一受理善款，於上月十八日設立緊急救助專戶，善款累計超過百萬元，已足夠因應教練、球員醫療相關費用，為讓資源用在其他更有需要的地方，已於廿八日主動暫停善款捐贈。

校方近日在學校官網放上心形感恩卡，感謝來自各界的愛心與關心，包括「台灣隊長」陳傑憲溫馨加油、藝人蕭敬騰夫婦慷慨捐款，以及許多球星在社群媒體鼓勵，有些還送上的專屬簽名球等，滿滿的愛心支持、溫暖民和國中棒球隊。

