風災重創航道導航燈 嘉縣爭取復建

嘉義縣布袋龍宮溪航道導航燈風災損壞。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/08 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風七月初襲台，造成嘉義沿海卅六盞航道導航燈倒塌損壞，災後已逾兩個月仍未修復，漁民與觀光船筏業者憂心影響航行安全，呼籲政府重視。縣府農業處昨表示，復建經費粗估需要二五四二萬餘元，已向中央爭取補助，明天將辦理會勘，希望農業部儘快核定辦理修復作業，維護海上作業及航行安全。

需逾2千萬 農業部明會勘

農業處表示，已將相關復建經費需求提報給行政院，農業部明天將實勘審查，後續將爭取中央核定復建計畫，儘速辦理復建工程設計及施作。

請繼續往下閱讀...

「布袋海上巴士」觀光船筏業者陳冠魁說，七月初丹娜絲颱風自八掌溪到龍宮溪出海口間登陸，瞬間陣風高達十六級，航道上的導航燈不堪強風摧殘，倒塌嚴重，有些漲潮時幾乎整個沒入海裡，不僅喪失導航功能，也危及往來船筏安全，在未修復前，漁民須多加注意航行安全。

36盞倒塌 影響航行安全

此外，布袋鎮好美里沙灘摸野生文蛤「淘金」熱潮延續近三個月，進入農曆七月，昨逢假日仍吸引數以千計遊客湧入，大人小孩泡在海水的盛況，號稱全台農曆七月最熱鬧的海灘。

來自台南市的陳姓遊客說，他特地上網花二九九元買了一把「耙撈網」，第一次來「淘金」就耙了廿多台斤文蛤，由於戰果豐碩，昨已第五度來好美里沙灘。

布袋沙灘摸文蛤 湧人潮

更有一個由六、七位婦人組成的耙文蛤團隊，曾經一天只花了四至五個鐘頭就耙到約二千台斤文蛤，當天盤價為每台斤六十元，賣給盤商後，每人分得約二萬元，這筆意外之財堪稱「上帝的禮物」。

但部分遊客缺乏公德心，出現堤防違規停車、隨地丟垃圾及在公廁洗手盆洗腳等亂象。水利署第五河川分署昨祭出公權力，調派怪手封阻越堤道路，遏阻堤防停車亂象，停在防汛道路影響通行者，也予以勸導。

嘉義縣布袋好美里沙灘，挖蛤人潮多。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法