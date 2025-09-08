為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國光客運揮別西螺轉運站 乘客喊不捨

    國光客運在西螺轉運站營運最後一日，售票員們向乘客揮手再見。（記者李文德攝）

    2025/09/08 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕國光客運今天起全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，同時結束雲林西螺轉運站經營權，昨天為國光在西螺轉運站最後一日行駛，不少乘客直言「超不捨」，售票員在每班車發車前向乘客說「感謝這幾年的搭乘」，顯得離情依依。

    西螺轉運站自二○一三年啟用，由國光客運營運，國光停駛南部八條國道路線，退出西螺轉運站經營，停駛西螺路線將由統聯客運接手，乘車地點改到西螺交流道附近的統聯站點。

    西螺鎮蘇小姐表示，已搭乘國光客運十多年，前幾天聽到消息後仍不敢相信，此地已成為民眾們最深刻的回憶；二崙廖先生表示，已習慣在西螺轉運站搭客運北上，如今只能改搭其他交通工具，轉運站內無國光客運，很不捨。售票員小姐昨天在月台前撕票根時，不忘跟乘客說「謝謝、再見」，清點人數後，更是對乘客說「感謝大家這幾年搭乘，這是最後一次為大家服務了，掰掰」。

    曾姓民眾表示，西螺轉運站地處交通樞紐，如要到交流道搭乘統聯，恐有交通不便問題；西螺鎮代王頤翎表示，希望相關單位能夠媒合統聯進駐，就算是撥幾班次進入也好，盼讓民眾方便搭乘。鎮長廖秋萍表示，將與統聯客運協調能否進駐西螺轉運站內，讓民眾安全方便搭車。

