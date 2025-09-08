為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲肆虐 雲林食用玉米減產價漲

    虎尾北溪社區發展協會舉辦玉米文化節，準備千斤玉米讓民眾「呷免驚」。（記者李文德攝）

    虎尾北溪社區發展協會舉辦玉米文化節，準備千斤玉米讓民眾「呷免驚」。（記者李文德攝）

    2025/09/08 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕今年七月丹娜絲颱風來襲，重創中南部農業，食用玉米出產大宗的雲林受到嚴重損害。虎尾玉米農表示，自家的園地減產一半，苦不堪言，目前市面上每斤玉米均價逼近五十元，中秋節想吃烤玉米的民眾可能要多花點錢。

    根據縣府統計，雲林縣內種植食用玉米面積前三名為土庫鎮、元長鄉、虎尾鎮，不過七月丹娜絲颱風襲台，強烈風勢造成玉米株倒伏嚴重，農民損失慘重。

    虎尾北溪里玉米農劉蓮花表示，自家玉米田約三、四分地，六月初種下玉米株，七月初玉米準備「吐穗」果穗正要發育時，颱風強烈風勢將田園的玉米吹倒，至少五成以上的玉米無法收成。

    玉米農江坤宗表示，自己玉米田受損約三成，估計產量減少，價格可能略有上漲，以產地價而言，以往每台斤約八元，如今每台斤大約十至十二元，甚至到市面上，每斤零售價上看四十至五十元。

    虎尾鎮公所表示，丹娜絲風災後，鎮內受理農損達三千多筆，其中有五百筆為玉米受損，日前已完成全鎮勘查，天然災害現金救助已陸續入帳。

    虎尾北溪社區發展協會昨舉辦「玉米文化節」，理事長江炳辛表示，準備一千斤玉米讓民眾大飽口福，帶領民眾社區導覽，走入田園認識玉米生長過程，盼將當地玉米產業推廣出去。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播