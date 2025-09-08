丹娜絲肆虐 雲林食用玉米減產價漲

虎尾北溪社區發展協會舉辦玉米文化節，準備千斤玉米讓民眾「呷免驚」。（記者李文德攝）

2025/09/08 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕今年七月丹娜絲颱風來襲，重創中南部農業，食用玉米出產大宗的雲林受到嚴重損害。虎尾玉米農表示，自家的園地減產一半，苦不堪言，目前市面上每斤玉米均價逼近五十元，中秋節想吃烤玉米的民眾可能要多花點錢。

根據縣府統計，雲林縣內種植食用玉米面積前三名為土庫鎮、元長鄉、虎尾鎮，不過七月丹娜絲颱風襲台，強烈風勢造成玉米株倒伏嚴重，農民損失慘重。

請繼續往下閱讀...

虎尾北溪里玉米農劉蓮花表示，自家玉米田約三、四分地，六月初種下玉米株，七月初玉米準備「吐穗」果穗正要發育時，颱風強烈風勢將田園的玉米吹倒，至少五成以上的玉米無法收成。

玉米農江坤宗表示，自己玉米田受損約三成，估計產量減少，價格可能略有上漲，以產地價而言，以往每台斤約八元，如今每台斤大約十至十二元，甚至到市面上，每斤零售價上看四十至五十元。

虎尾鎮公所表示，丹娜絲風災後，鎮內受理農損達三千多筆，其中有五百筆為玉米受損，日前已完成全鎮勘查，天然災害現金救助已陸續入帳。

虎尾北溪社區發展協會昨舉辦「玉米文化節」，理事長江炳辛表示，準備一千斤玉米讓民眾大飽口福，帶領民眾社區導覽，走入田園認識玉米生長過程，盼將當地玉米產業推廣出去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法