    首頁　>　生活

    認識左鎮菜寮溪 白堊土創作說故事

    菜寮溪產業觀光協會執行秘書吳靜瑜以左鎮植物設計互動教具，帶遊客認識左鎮。（記者劉婉君攝）

    2025/09/08 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕菜寮溪承載左鎮人的生活與歷史，菜寮溪產業觀光協會用故事箱，結合在地耆老的生活記憶，說左鎮的故事，最近並與南台科技大學及當地藝術家合作，將透過工作坊帶民眾以白堊土進行藝術創作，轉譯人與土地的連結。

    早期左鎮居民的生活與菜寮溪息息相關，菜寮溪產業觀光協會執行秘書吳靜瑜的大學畢業設計，即採集地方耆老與菜寮溪的故事，製作化石標本、遊戲布旗等教具，後續又與南台科大合作，以左鎮的植物為材，製成互動遊戲教具，成為向遊客介紹左鎮的最佳輔助。

    協會近期獲文化局社區營造計畫及教育部USR計畫支持，與南台科大、左鎮藝術家陳瑋軒合作，八月中已先到榮和里與長輩互動，九、十月還有二場野燒藝術創作，號召左鎮居民、遊客、師生一同用白堊土創作，作品將於十月十日起在「頂菜寮柑仔店」及後坑古道展出。

    吳靜瑜表示，一九五○至一九六○年出生的居民多保有在菜寮溪玩水、玩土、漁獵等生活記憶，但對年輕一代來說，菜寮溪可能只是一條溪流或化石出土區，希望透過故事箱及白堊土藝術創作，不只吸引外來遊客的興趣，讓長輩知道白堊土的多元面向，也讓年輕一輩認識在地的文化。

