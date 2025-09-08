台南安順鹽場 見證百年鹽業發展

安順鹽場迄今保有完整鹽田設施與鹽工生活聚落樣貌。（資料照）

保留完整鹽田設施與鹽工生活聚落 台江處20日辦導覽及文創手作

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市安南區的安順鹽場，為台灣日治時期最後開闢、技術最先進的製鹽工業區，也是台灣第一座現代化製鹽工業區，迄今仍保有完整鹽田設施與鹽工生活聚落樣貌，是台灣鹽業發的重要歷史見證。

台灣首座現代化製鹽工業區

台江國家公園管理處表示，安順鹽場完成於一九二三年，由台灣製鹽株式會社開闢，是台灣第一座現代化製鹽工業區。鹽場規模龐大、設施齊全，包括鹽倉、運鹽碼頭、宿舍、診療所及警察辦公室等，逐步形成融合產業與生活的鹽村聚落。這些建築不僅見證鹽業生產歷程，也呈現出鹽工社區的生活記憶。為活化台灣鹽業文化資產，台江處將部分建築整修為「安順吉鹽故事館」及工坊與資訊站，作為推廣鹽業文化教育與展示的平台。

鹽工子弟︰三代曬鹽 靠天吃飯

鹽工子弟蔡登進表示，祖父是第一代鹽工，後來傳給父親，再傳給他兄長，一家三代均是靠曬鹽為生，從小就跟著家人幫忙曬鹽，一直到一九九三年停止曬鹽為止。曬鹽相當辛苦，得靠天吃飯，天氣不佳曬不了鹽。因此，鹽工有句俗話說「鹽收仔（曬鹽工具）若頂動，生活不輸好野人；鹽收仔若偎壁，巴肚就捏背脊」，這也是鹽工辛苦生活的最佳寫照。

一九二三年安順鹽場完工時，當時日本裕仁天皇還是皇太子的身分，他來「台灣行啟」十二天，其中兩天在台南進行視察行程，也特地安排到訪安順鹽場，可見其在台灣鹽業發展的重要地位。

產業式微 變身台南產業園區

後來，曬鹽產業式微，安順鹽田配合政府工業用地開發需求，停止曬鹽，並於一九九六年四月正式動工開闢台南科技工業區，即現今的台南產業園區，開發面積為將近五百公頃。另將五百多公頃的廣大鹽田，於一九九四年十一月成立四草野生動物保護區，並保留完整鹽田設施與鹽工生活聚落樣貌。

台江處表示，為推廣產業文化資產保存與空間再利用成果，將於九月二十日（週六）辦理「安順鹽場導覽及瓦盤鹽田杯墊DIY」活動，透過導覽與文創手作，邀請民眾深度體驗鹽業文化。活動共規劃兩個場次，採網路報名，額滿為止。

鹽業故事館曬鹽流程解說。（台江處提供）

