反建超高壓變電所 觀音居民控未溝通

觀音區忠富路大湖段台電超高壓變電所定地。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/08 05:30

自救會抗議 台電︰會清楚說明興建目的及安全性

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台電公司規劃在桃園市觀音區忠富路大湖段設置觀園超高壓變電所，居民直到預定地架起施工圍籬才知情，砲轟台電此舉是「霸王硬上弓」，居民昨日成立守護家園自救會，拒絕超高壓變電所進駐，民代認為應直接設置在大潭電廠。台電輸變電工程處北區施工處副處長林健民出席接下陳情書，強調後續一定會公開、清楚地，向居民說明興建目的及安全性。

民代認為應設在大潭電廠內

自救會發起人、前鄉代徐永金帶領逾三百位居民，頭綁白布條高喊「堅決反對觀園超高壓變電所」，立委涂權吉、市議員吳進昌、許更生到場聲援，徐永金感嘆，觀音居民等不到政府重大建設，等到的都是鄰避設施，接下來還要斥資高達四百億元興建超高壓變電所，無視居民生命財產安全。

涂權吉表示，台電規劃設置觀園超高壓變電所，第一時間從他到在地議員、里長都不知情，他質疑觀園超高壓變電所面積四．九公頃，是刻意規避五公頃須環評的規定，讓台電可逕自規劃設計，跳過所有民意代表，盼經濟部、台電聽到居民的心聲，也請桃市府不要通過台電申請案。

吳進昌指出，地方反彈的重點是事前並未溝通，地點還選在特定農業區，若如台電所說是為減少電力輸送耗損，最佳地點應是蓋在大潭電廠內，連帶將觀音區相關輸送纜線全面地下化。

台電︰發展需求 經嚴謹評估

台電表示，桃園經濟快速發展、用電需求大增，規劃興建觀園變電所直接引進大潭發電廠電力，提升區域供電穩定度，變電所用地是透過公開徵求取得，並經嚴謹的適用性評估，將採用新一代屋內型設計，同時具備多重安全防護措施，考量計畫尚在用地變更前置作業，原本就預定備妥資料正式向桃市府送件申請並完備法定程序後，公開向地方說明。

台電規劃在觀音區忠富路大湖段設置超高壓變電所，居民成立自救會抗議。（記者鄭淑婷攝）

