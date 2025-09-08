照顧長者、新住民 曾苡姍助文化融合

曾苡姍（左）投入銀髮照顧、協助新住民，盼打破新住民刻板印象。（台灣台青柑譜共好協會提供）

2025/09/08 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣民曾苡姍是嫁來台灣十六年的印尼籍新住民，她跟新住民溝通無礙，也能用流利的客語與長輩對話，她攜手台灣台青柑譜共好協會，投入新住民、長輩的照顧、輔導，她期盼打破台灣人對新住民的刻板印象，「大家都是台灣人」。

「雖然地理環境不同，但生活圈文化類似。」曾苡姍說，她出身印尼華僑家庭，她嫁來台灣後發現，苗栗縣客家庄有種熟悉又陌生的感覺，人情味更讓她備感親切。

請繼續往下閱讀...

曾苡姍曾擔任通譯，與不少新住民溝通，因緣際會下與台灣台青柑譜共好協會合作拍攝紀錄片《從頭份老街到市場：新住民文化融合》，投入高中世界客家教案、走讀社區、推出印尼語繪本等，努力融合台灣與新住民。

曾苡姍在西湖鄉推動「柑新．甘心．新西湖」，和長輩、新住民共同建立社區循環經濟，推出多項農產等加值品上市，讓新住民、長輩與社區連結更緊密。

曾苡姍認為，以往多由仲介介紹新住民到台灣，加上當時許多新住民初來乍到即投入家務，常封閉在家，鮮少能與家鄉聯絡，容易形成刻板印象。但如今通訊發達，環境大不同，她希望能成立一個場所，例如開間咖啡廳，幫助來自不同國家的新住民，透過自身經驗或交流發揮所長，將母國文化與台灣融合，受到認同。

曾苡姍今年獲得文化部 「苗栗縣村落藝文向下扎根計畫」認可，她將持續走入社區，並希望「大家不只看見店面，而是看見背後的人與故事，讓苗栗成為多元、包容的家園」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法