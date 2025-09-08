為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化羊肉節 1500份湯品、米糕秒殺

    彰化縣畜產嘉年華昨在員林市三和公園舉辦「彰化羊肉節」。（記者陳冠備攝）

    彰化縣畜產嘉年華昨在員林市三和公園舉辦「彰化羊肉節」。（記者陳冠備攝）

    2025/09/08 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕秋意漸濃，正是進補好時節！彰化縣畜產嘉年華昨在員林市三和公園舉辦「彰化羊肉節」，適逢節氣「白露」，活動現場準備了一五○○份羊肉湯與羊肉米糕免費發送，短短一小時就被民眾搶領一空，現場熱鬧滾滾。

    今年「彰化畜產嘉年華」共規劃四場系列活動，昨天第一場「彰化羊肉節」，在員林市三和公園登場，第二場「彰化禽品節」九月十四日在北斗奠安宮停車場舉辦，第三場「彰化乳牛節」九月廿日、廿一日於福興穀倉登場，最後「彰化豚肉節」於九月廿七日在田中景崧文化教育園區舉行。

    昨天活動一早就吸引數千民眾到場，不到一小時就把一五○○份羊肉湯與羊肉米糕領光光，現場也準備羊奶餅乾、羊奶雪糕羊肉爐及羊肉香腸等美食，讓民眾大快朵頤。

    縣長王惠美表示，「吃在地，享當季」，白露時節正是吃羊肉養生的好時機。《本草綱目》記載羊肉能益氣補血，且富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及膠原蛋白，今年羊肉價格下跌，從往年每台斤四○○元跌到二○○元，正是品嚐羊肉的好時機。

    縣府農業處指出，彰化是全國肉羊最大產地，飼養數量達一萬六四一○頭，占全國近兩成，且縣內設有全國最大羊隻拍賣市場。國產羊以山羊肉為主，羶味輕、肉質鮮嫩，無論燉湯、燒烤或熱炒，都風味十足。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播