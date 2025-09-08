彰化羊肉節 1500份湯品、米糕秒殺

彰化縣畜產嘉年華昨在員林市三和公園舉辦「彰化羊肉節」。（記者陳冠備攝）

2025/09/08 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕秋意漸濃，正是進補好時節！彰化縣畜產嘉年華昨在員林市三和公園舉辦「彰化羊肉節」，適逢節氣「白露」，活動現場準備了一五○○份羊肉湯與羊肉米糕免費發送，短短一小時就被民眾搶領一空，現場熱鬧滾滾。

今年「彰化畜產嘉年華」共規劃四場系列活動，昨天第一場「彰化羊肉節」，在員林市三和公園登場，第二場「彰化禽品節」九月十四日在北斗奠安宮停車場舉辦，第三場「彰化乳牛節」九月廿日、廿一日於福興穀倉登場，最後「彰化豚肉節」於九月廿七日在田中景崧文化教育園區舉行。

昨天活動一早就吸引數千民眾到場，不到一小時就把一五○○份羊肉湯與羊肉米糕領光光，現場也準備羊奶餅乾、羊奶雪糕羊肉爐及羊肉香腸等美食，讓民眾大快朵頤。

縣長王惠美表示，「吃在地，享當季」，白露時節正是吃羊肉養生的好時機。《本草綱目》記載羊肉能益氣補血，且富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及膠原蛋白，今年羊肉價格下跌，從往年每台斤四○○元跌到二○○元，正是品嚐羊肉的好時機。

縣府農業處指出，彰化是全國肉羊最大產地，飼養數量達一萬六四一○頭，占全國近兩成，且縣內設有全國最大羊隻拍賣市場。國產羊以山羊肉為主，羶味輕、肉質鮮嫩，無論燉湯、燒烤或熱炒，都風味十足。

