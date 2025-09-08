普查日治時期學校文物 「炸彈殼校鐘」見證歷史

「炸彈殼校鐘」見證歷史。（中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市啟動第三期日治時期創校的中小學校文物普查，清查后里等九個行政區廿四所學校，在多所學校發現「時代的眼淚」，包括內埔、翁子與東寶國小均保存有「炸彈殼校鐘」，反映戰後初期資源有限下，學校就地取材，利用炸彈殼當校鐘的史實，具有「古物」潛力，將提報審查後確定文資身分。

文化局：具古物潛力 將提報文資審查

文化局指出，台中自二○一七年起著手進行普查計畫，依地域區分規劃四期，這次進行第三期計畫，普查后里、神岡、大雅、豐原、石岡、潭子、太平、新社與東勢等九區廿四校。

文資處指出，普查建檔文物達六九一件，其中不乏具文保資產保護法中「古物」潛力文物，包括土牛國小留存大正十五年「文教振興」匾，可對應日治時期土牛公學校內「土牛民番地界碑」的歷史脈絡；另發現多校於戰後用炸彈殼當校鐘，「炸彈殼校鐘」保存迄今。

文資處指出，將進行潛力文物提報「古物」，並鼓勵學校結合各文物設計課程，推廣在地歷史，讓文化資產更深入教學現場，傳承史實。

台中市普查日治時期創校的中小學校文物，翁子國小保存的「炸彈殼校鐘」見證歷史。（中市府提供）

