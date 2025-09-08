為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中市府標售173筆土地 挨批帶頭炒地

    台中市府九月九日將標售水湳經貿園區等精華地段一七三筆抵費地與配餘地。（中市府提供）

    台中市府九月九日將標售水湳經貿園區等精華地段一七三筆抵費地與配餘地。（中市府提供）

    2025/09/08 05:30

    議員：房市降溫大量釋地 恐讓財團壟斷養地 地政局：依法售地

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市房價居高不下，市議員陳俞融指出，預售屋兩年來因建商「開工或交屋延遲」所引發的糾紛，從卅一件增至五十四件，增幅逾七成，暴露出建商蓋不下去、交不了屋的危機，卻也讓房市出現降溫訊號，不料，市府竟訂於九月九日標售一七三筆土地，總底價二二七億元，官方帶頭炒地，讓逐漸降溫的高房價「火上澆油」，淪為助長房價的幫兇。

    對此，地政局表示，標售各區開發完成後配餘地及抵費地，主要是清償開發借貸及降低利息壓力，盈餘款續做為各開發區公共設施管理維護費用，依法處分土地，與全國各縣市做法一致。

    水湳經貿園區抵費地 總底價227億元

    購買預售屋的消費申訴案件，從二○二三年的二○九件至去年增為二五二件，增幅逾兩成；另因建商「開工或交屋延遲」所引發的糾紛，則從卅一件增至五十四件，增幅逾七成，數據顯示建商預售屋蓋不下去、交不了屋窘境，消費者買氣低迷，地稅局也有資料，受到中央信用管制及房市交易量減少的影響，今年的契稅收入略低於預期，房市出現趨冷訊號。

    陳俞融指出，但地政局卻計畫九日標售包括水湳經貿園區、十三、十四期重劃區等精華地段一七三筆抵費地與配餘地，總底價二二七億，在房市買氣疲弱的此刻大量釋出土地，恐只會讓財團進場壟斷養地，未來反映在房價。

    市府：清償開發借貸 公設管理費用

    陳俞融說，盧市府上任後標售土地已逾千億，希望盧市府懸崖勒馬，勿淪為助長房價的幫兇。

    市議員陳淑華也指出，市府歲入年年增加，明年還有新增至少二八八億統籌分配款，盧秀燕上任迄今已標售逾千億土地，市府成為土地最大供給者，土地標售影響房地價格，根本背離土地與住宅正義。

