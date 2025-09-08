高雄282戶「婚育宅」 年底前釋出

高雄左營區崇實安居保留至少五％的「婚育宅」。（資料照，王榮祥攝）

2025/09/08 05:30

新婚兩年及育有學齡前幼兒家庭優先入住 承租年限可達12年

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為了讓青年願婚、敢生、能養，國土管理署推出「婚育宅」，首波高雄今年底前將釋出二八二戶，市府自建社宅未來也將配合釋出戶數二成的「婚育宅」。

「婚育宅」概念結合社宅、包租代管及租金補貼三大方向，根據國土署規劃，從今年底起至二○二八年，將從社宅中釋出廿％、共一．一萬戶「婚育宅」，讓新婚兩年及育有學齡前幼兒家庭能夠優先入住，育兒家庭承租年限含延長可達十二年，確保居住穩定性，及滿足孩童成長與就學需求，今年底前高雄市有二八二戶。

三民、鳳山招租資訊 10月中旬公告

國家住都中心指出，今年第二季招租的高雄左營區「崇實安居」，規劃並保留至少五％的「婚育宅」，來支持青年成家；預計十月中旬公告高雄三民區、高雄鳳山區、新北市板橋、三重等七案社宅「婚育宅」招租資訊。

市府自建社宅釋出戶數二成

高市都發局表示，「婚育宅」的配置細節仍待與中央討論，但市府自建的社宅，包含預定明年七月完工的大寮區社宅一期三八四戶、明年下半年完工的岡山區大鵬九村社宅六二五戶、二○二七年完工的亞灣智慧公宅六三四戶，均將釋出廿％做為「婚育宅」；凱旋青樹社宅租約到期後也會比照。

市長陳其邁認為，「婚育宅」或租金補貼對年輕爸媽很重要，可減輕負擔，讓年輕人願意結婚、生小孩，「好的政策是應該中央地方大家一起推動」，例如租金補貼應由高雄市出一半，中央出一半，一起把餅做大，讓年輕人能獲得實質幫助。

黃姓大學生認為，「婚育宅」讓家長在小孩年紀小的階段，有個安居樂業地方，是不錯的政策；從事服務業的林姓民眾則坦言，解決低薪、高房價才是根本之道。

