里港禁砂石車路段多 盼設專用道

2025/09/08 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕里港鄉多條道路禁止砂石車行駛，引起砂石車司機抱怨，認為像小偷東躲西躲，每天被警察緊盯及開單，里港鄉長徐國銘表示，砂石車對於交通衝擊相當大，所以砂石營收都用在福利方面，希望和砂石業和平相處，在環境、安全、經濟上找一個平衡點，讓大家能和平共處。

有砂石車司機抱怨里港鄉禁駛砂石車的道路眾多，九里路、打鐵路、台三線、里港橋、菜市場等路段都禁駛，盼能給一條合理合規的道路通行，不要每天出入砂石場都像小偷一樣東躲西躲，尤其是警方一直找砂石車的麻煩，只要被開一張罰單就要做幾天的白工，每年要繳很多稅，每天清晨四點開始忙到天黑，一天工作十幾個小時，結果領到的錢只有一點點。

里港鄉長徐國銘對於砂石車司機的抱怨則說，路權禁駛是由屏東縣政府決定，罰單是警方開的，里港鄉公所長期派員清掃砂石車掉落的砂石、清掃路面，就是要大家和平共處，但總有不守規定的砂石車造成危險。

當地民眾則認為，砂石車應走砂石車專用道，行駛在一般道路時該依規定行駛，不要超載、超速、違規，就不會有罰單等問題，也不會引發民怨，那麼多的規定就是有不守規則的砂石車駕駛造成。

