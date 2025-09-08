龍洞將設基樁 防潛水客誤入航道

東北角22艘漁船懸掛白布條從龍洞漁港出港至龍洞灣海域，進行抗議表達不滿。（民眾提供）

2025/09/08 05:30

〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕近期東北角一帶海域傳出疑似有漁民在龍洞灣炸魚情形，引發當地漁民不滿，認為遭潛水業者污衊，廿二艘漁船昨天上午在漁船懸掛白布條，由龍洞漁港出港至龍洞灣海域抗議。交通部東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）表示，將增設陸上基樁供遊客在海上確認位置，避免誤入航道，也會與漁民研議漁船廣播宣導等方案，避免發生意外。

漁船出港 抗議被抹黑炸魚

龍洞漁民原先就不滿潛水遊客靠近漁港航道，卻怪罪漁船過於接近戲水人群；未料日前龍洞灣有魚群死亡，遊客暗指漁民炸魚，造成雙方嫌隙加深。

請繼續往下閱讀...

貢寮區漁會理事李天生說，遊客先跑到航道玩水，卻藉媒體力量污衊漁民，漁民的訴求就是「潛水者安全、開船者安心」。

東北角風管處指出，十二日將邀集相關單位辦理設置龍洞漁港碼頭陸上基樁現勘，預計增設二組四座基樁，強化從事水上活動者在海上確認位置的參考標示。

新北市漁業及漁港事業管理處已函請東北角風管處，應於公告水域遊憩範圍周邊設置浮標，以利船主及民眾識別，針對非公告區域能否遊憩應明確訂定規則，使漁船作業區域與遊憩範圍分區管理，將請農業部漁業署協調。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法