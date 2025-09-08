淡水運動中心22日起整修 明年3月重啟

新北市淡水國民運動中心將於9月22日起閉館整修。（記者羅國嘉攝）

2025/09/08 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水國民運動中心將於九月廿二日起閉館整修，預計二○二六年二月試營運、三月重新開幕。體育局表示，整修工程涵蓋全館機電與空調更新、游泳館設備翻新、停車場改善等，將新增桌球桌、擴充體適能空間，屋頂規劃設置高爾夫球推桿場，提供多元運動服務。

體育局說明，營運團隊於閉館期間將在崁頂里民活動中心與滬尾炮台公園開設免費「公益課程」，九月十五日起在官方臉書粉絲專頁開放報名，讓市民運動不中斷。另同步提供淡江大學籃球場、水源國小綜合球場、關渡國小運動中心等設施租借資訊供選擇。

市議員鄭宇恩說，閉館整修難免造成不便，已將市民意見轉達給新經營團隊，並督促市府維護市民的運動權益。此次整修工程將解決場館漏水問題，並優化桌球與圍網設施等，盼提高服務品質。

另外，九月九日是「國民體育日」，新北市體育局推出「新北肌動計畫」，規劃三大好康活動，包含開放十五座國民運動中心與十一座運動聚點（含體育園區）免費使用體適能、游泳池設施，部分場館加碼開放球場、射箭場、冰宮與攀岩場；另推出五九九元、九九九元優惠課程；九日至廿三日民眾在運動中心或運動聚點單筆消費滿五十元，可憑發票登錄抽好禮。

