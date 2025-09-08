新北再增11班特幼班 累計達111班

新北教育局長張明文與幼生分享小故事及活動的心得。（教育局提供）

2025/09/08 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市推動共融教育，今年再增設十一班學前特殊教育班，累計七年來已達一一一班，投入經費逾五四四○萬元，並依個別需求提供視覺、聽覺、行動、溝通等多元輔具，媒合治療師入園指導，協助身心障礙學童突破學習限制。統計一○八至一一四學年度，共六○三名特幼生受惠，核發六八七件輔具，提升學習效率與自信心，盼落實「零拒絕、無歧視」的教育理念。

教育局長張明文表示，每位孩子的起點不同，都應該享有平等的學習權利，新北透過課程調整、教學策略創新及環境改善，打造「共融、友善、支持」的教育現場，讓孩子們在愛與理解中勇敢成長。近七年來學前特殊教育班持續增班，目前已達一一一班，並提供多元輔具補助及媒合治療師入園指導，自一○八至一一四學年度，共有六○三名特幼生受惠，核發六八七件輔具，補助經費超過一千六百萬元，讓「輔具成為孩子的第二雙翅膀」。

板橋區江翠國小附幼老師「伶伶」分享，輔具是腦性麻痺幼兒參與世界的鑰匙，助行器讓孩子能夠自在穿梭操場與教室，特殊訂製的課桌椅幫助學童專注學習。她感謝市府挹注資源，讓孩子在師生陪伴下跨越挑戰，開啟更寬廣的學習旅程。

