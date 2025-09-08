為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    3座大型兔兔Q 新北新月廣場現身

    新北市府在新月廣場，結合新月橋意象，推出「兔兔Q」大型氣偶裝置。（記者黃政嘉攝）

    新北市府在新月廣場，結合新月橋意象，推出「兔兔Q」大型氣偶裝置。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/08 05:30

    即日起至10月底 陪伴市民欣賞河岸美景 將成為打卡熱點

    〔記者黃政嘉、黃子暘／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處攜手台灣新銳藝術家Alan Hong，以其創作IP「雲朵阿Q」為基礎，在新莊區新月橋下的新月廣場推出「兔兔Q」系列，打造三．五至四．七公尺高的三座大型氣偶裝置，模樣療癒可愛，即日起至十月卅一日現身，陪伴市民欣賞河岸美景，可望成為中秋節應景的人氣打卡熱點。

    昨下午大雨 民眾特地撐傘拍照

    「兔兔Q」設置後引起網路社群平台討論，儘管昨下午四點多下起大雨，仍有民眾特地撐傘或穿雨衣來拍照，捕捉「卡哇伊」的「兔兔Q」。

    廿五歲楊小姐跟朋友一起來，她說，看到IG有人Po照片覺得很特別，新月橋多了兔兔Q很可愛，不是只是一般的橋梁，很有話題，且萌樣不輸國外可愛造型動物；另一位魏小姐與友人慢跑經過，也淋雨駐足與「兔兔Q」合影。

    新北市副市長劉和然表示，新月橋以「不對稱雙鋼繫拱橋」造型設計，搭配夜間光雕，成為新北河濱著名地標與情侶約會散步首選之地，現在搭配可愛的「兔兔Q」，讓市民與遊客在靜謐的河岸與「兔兔Ｑ」相伴直到月亮升起，適合民眾攜家帶眷前來欣賞。

    兔兔Ｑ夜間自帶發光 活潑生動

    高灘處長黃裕斌提到，新月橋上除了既有的「月球」及「月兔」裝置外，三座「兔兔Q」大型裝置藝術加入後，成為新月橋最新、最萌的打卡區，也是中秋節賞月的首選景點，不僅能看夜景、散步，夜間自帶發光的「兔兔Q」為河濱增添活潑生動的氣息，當初設計橋上兩隻「兔兔Q」的用意，是一隻遠遠相望、一隻坐著陪伴在旁，希望遊客經過看到，像是有玩偶陪伴，營造怡然悠閒的放鬆氛圍。

    OPEN TOUR小旅行 今開放報名

    另外，新北市文化局推出「OPEN TOUR打開新北」文化體驗小旅行，文化局專門委員陳春美表示，一一四學年度延續以「美學共創路線」作為亮點路線，今天中午十二點起開放線上報名，活動對象為新北市高中職、國中小學生，邀請新北市美術館共同參與規劃，結合五條美學廊帶小旅行以及文化體驗包的方式，帶領學童走讀新北文化場域。

    新月橋上2隻「兔兔Q」大型氣偶，一隻坐著陪伴在旁。（記者黃政嘉攝）

    新月橋上2隻「兔兔Q」大型氣偶，一隻坐著陪伴在旁。（記者黃政嘉攝）

    一隻攀在欄杆遠遠相望，希望遊客經過看到，像是有玩偶陪伴。（記者黃政嘉攝）

    一隻攀在欄杆遠遠相望，希望遊客經過看到，像是有玩偶陪伴。（記者黃政嘉攝）

    圖
    圖
