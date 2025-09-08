進軍美商沃爾瑪商場 花蓮文旦啟運

花蓮瑞穗文旦今年首度打入美商沃爾瑪位在中國的零售商場，花蓮縣農會、縣府昨舉行啟運活動。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義、羅國嘉／綜合報導〕花蓮瑞穗素有「文旦故鄉」美譽，以果肉有Q度、甜中帶酸聞名，去年出口中國、新加坡、香港等地約五百多公噸，今年首度打入美商沃爾瑪位在中國的零售商場，花蓮縣農會、縣府昨舉行出口封櫃啟運活動，期許未來整合資源，拓展海外通路，打造花蓮文旦成為國際級農業精品，促進農民收益與地方繁榮。

縣府農業處長陳淑雯表示，花蓮是台灣文旦柚重要產地，今年產量穩定、品質優良，九月起一連在花蓮、台北等地舉行產品行銷推廣會，今年跟縣內十五家夥伴共同開發文旦柚創新商品，號召民眾除了支持鮮果，也要支持加工農產品、烘焙品、清潔用品等。

今年外銷 預估可破700公噸

縣農會總幹事吳昆儒說，去年花蓮縣各農友、農會等文旦加計出口約五百多公噸、七十多個貨櫃，今年預估可突破七百公噸，即日起陸續啟運首波三十五個大貨櫃，今年首度在貿易商努力下，出口到沃爾瑪、山姆會員等大型零售商，以中國高端消費者為目標，重視品質與包裝精美，希望與縣府共同塑造花蓮文旦柚品牌。

縣府指出，在農糧署、地方政府及農會努力下，去年台灣文旦出口總量已恢復至二千多公噸，其中香港市場九七六公噸、中國五一九公噸全數來自花蓮，展現花蓮文旦在國際市場的競爭力與品質優勢。

新北凝翠金磚鳳梨酥 上架東京百貨

另外，新北市汐止天然茶莊青農蔡承峰與父親蔡旭志合作，將包種茶融入鳳梨酥，研發新產品「凝翠金磚」，這款創新茶點上市即受日本百貨業者青睞，日前在丸井百貨上架，遠雄集團一口氣訂購一萬顆作為企業贈禮，月底將進軍東京近鐵百貨及日本橋誠品。農業局表示，天然茶莊以有機茶園與田媽媽餐廳聞名，茶葉多次獲特等獎，今年更躋身米其林入選餐廳。

