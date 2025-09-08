《台北城市人物誌》補充勇氣據點 「台派咖啡廳」好療癒

黃麟雅創辦的「旅徒咖啡」，為熱門的「台派店家」之一。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/08 05:30

記者蔡愷恆／專訪

台灣公民團體自主發起的大罷免活動前後，社群上有許多支持「台派店家」的聲音，黃麟雅（小狸）創辦的「旅徒咖啡」成了其中的熱門店家之一；黃麟雅認為，抗爭或支持民主運動不一定要很激烈，每個人在日常生活中找到適合的位置，做自己能做的事就很重要。她希望「旅徒咖啡」不只是個標誌，而是能療癒人的地方。

一九八五年出生的黃麟雅自認是「天然獨世代」，二○一四年的太陽花運動是她的政治啟蒙；當時她在青島東路附近的咖啡廳打工，下班就到立法院周邊聲援，與警方發生衝突的夜晚她也在現場，「很緊張、也很恐懼，但覺得必須站出來。」

在罷免開始之初，曾有罷團詢問是否能放飄帶、貼紙等小物，她有些猶豫，「我立場很鮮明，但不希望店被貼上標籤，怕有人因此不敢進來」；後來成為罷免友善店家，發現有人因支持而來，也有人因此退避。

罷免投票前夕，她發現來店人潮暴增，忙得她增加人手幫忙。有些人只是要買咖啡豆，順便支持；有些則是想領取罷免小物，順便買飲品支持店家，「旅徒咖啡」成了許多人「補充勇氣」的據點。曾有一位很沉默的客人傳訊息說，「我不太敢在朋友面前談政治，但來到這裡，覺得自己不是孤單的。」當下讓她感動爆哭。

投票結束後，她曾短暫休息療癒情緒，如今「階段性任務完成」，九月底將撤下店內的罷免物件。對於大罷免的結果，她表示，社會運動一開始就算成功了，不是要罷掉一席才叫成功；跟太陽花學運一樣，只要能喚醒某些人、成為某些人的政治啟蒙，就是成功。

