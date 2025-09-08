民團週五辦「大走讀」 要求緩拆公館圓環

「公館圓環守環行動」週五將發起「大走讀」，要求暫緩工程，圖為「抗議北市府強拆圓環」記者會，並將抗議布條掛上圓環圍欄。（資料照）

2025/09/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府十三日（週六）將拆除公館圓環並填平地下公車專用道，「公館圓環守環行動」將提前於週五晚上發起「大走讀」，要求暫緩工程，展開公開透明的對話，並優先驗證替代方案；並指市府所謂交通事故熱點，多數屬輕微擦撞，與「危險」不符；交通局主任秘書劉嘉祐表示，就算屬輕微擦撞，也代表該處隱含事故風險，去年更是事故全國嚴重度最高的路口。

提4訴求 批決策欠共識

守環行動提出反對填平公車地下專用道，應確保大眾運輸的優先通行權；反對拆除公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；反對忽視居民意見，應舉辦民間座談會，取得共識再動工；反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告等四大訴求，並批評市府決策過程欠缺共識程序，且以連續七年為交通事故熱點，來呈現必須拆除圓環改為正交路口的必要，但事故多屬A3輕微擦撞，七年來僅一件死亡事故，肇事原因為行人闖紅燈，與「危險」不符。

劉嘉祐說，A2事故造成人員受傷，甚或重傷造成永久生理機能影響，就算只是A3事故，也代表路口隱含事故風險；且事故總件數逐年上升，去年全國CBI（綜合事故發生相對頻率與相對嚴重程度分析指標）評比，更是全國嚴重度最高的路口，有改善的必要。

指事故熱點多屬輕微擦撞

守環行動指出，公館圓環下有全台少見的A型路權公車專用道，等同高鐵、捷運的最高通行優先權，每日尖峰時段有數萬名通勤族藉此快速進出市區。地下道填平，公車需與一般車流混行並停等紅燈，每日通勤時間估將增加十至廿分鐘，要求先試辦「號誌與標線改善方案」。

交通局︰全國最嚴重路口

劉嘉祐說明，試辦標線方案效益有限，估計約五至十二％，正交路口預估有六十三％的改善潛力；正交化後，會有與仁愛路、信義路相同的平面公車專用道，公車仍有專用路權，不會與汽機車混流，且現行基隆路轉向羅斯福路無法進入公車專用道的路線，未來可行駛公車專用道，減少路側停靠干擾，有助安全。而公車行駛平面公車專用道，預估六成可在綠燈通過，最多只需停等一次紅燈。

