    首頁　>　生活

    蔣市府規劃「搭便車」 小將主角變配角

    2025/09/08 05:30

    記者董冠怡／特稿

    東園國小少棒隊成員昨中午十二點頂著烈陽高溫，參加北市府舉辦的「冠軍榮歸」儀式，隨後搭觀光巴士遊行到台北大巨蛋，全程約一個半小時。市府由副市長林奕華率教育局、體育局長出席，「資深龍迷」市長蔣萬安則等在大巨蛋見證小將和味全龍隊交換紀念球，正值「大師兄」林智勝告別職業生涯的重要時刻，市府的安排讓小將主角變配角，蔣萬安又怎能不讓人有「蹭熱度」的聯想。

    東園國小少棒隊奪冠後，蔣萬安第一時間兌現請吃大餐的約定，宣布注入四九八萬元「訓練獎勵大禮包」，專案提供「棒球菁英留才獎學金」、協調青年公園棒球場優先使用等獎勵措施；教育局也說，近三年在東園挹注逾一千萬元，補助三級棒球學校發展及參賽旅運費。凸顯的卻是市府表揚機制「隨機應變」，小將沒許願沒大餐、沒冠軍沒大禮包。

    「傳承」留歷史畫面 蔣萬安疑「蹭熱度」

    還有教育局說的凱旋遊行，竟是「配合」台灣少棒聯盟的規劃，大熱天下戶外榮耀遊行，沿途部分路段行人稀疏，車上還得不斷「小心」躲樹枝，小將們從開始的新奇開心，慢慢有些無聊，直到抵達大巨蛋看見偶像。在大巨蛋內大批職棒觀眾見證下，蔣萬安與東園少棒隊、味全龍球員合照，以「傳承」之名留下珍貴的歷史畫面，但小將主角變配角，教育局「搭便車」便宜行事的不用心，又讓蔣萬安再添「蹭熱度」之嫌，實在可嘆！

