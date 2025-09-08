東園少棒凱旋遊行 民眾熱情歡呼

東園國小得獎球員秀出自己的獎牌。（記者王藝菘攝）

2025/09/08 05:30

搭觀光巴士繞行市區 在大巨蛋合體林智勝 與味全龍交換紀念球

〔記者董冠怡／台北報導〕東園國小少棒隊冠軍遊行昨登場，先於平常練球的青年公園棒球場舉行「冠軍榮歸」獻花儀式，接著由總教練賴敏男、教練駱政宇及藍振奕率領小將們搭乘觀光巴士，繞行台北市區前往台北大巨蛋，沿途與經過的民眾揮手打招呼，後於市長蔣萬安見證下獻獎、和味全龍隊交換紀念球，並和林智勝等人合影；家長也找來親友團助陣，還有小將的阿姨直接向外甥熱情告白，現場歡笑聲不絕於耳，場面溫馨感人。

親友團助陣加油 溫馨感人

王牌投手林晉擇說，小四就很憧憬威廉波特，很高興能夠圓夢，能在這麼多台灣人民面前遊行很開心也很難忘，之前曾以球迷身分進入大巨蛋看球，這次帶著世界冠軍榮耀，非常特別。

賴敏男致詞幽默表示，台北市上一次奪冠是五十三年前，當年他三歲，台灣暌違廿九年再奪冠，將繼續傳承基層棒球，讓台灣棒球更加蓬勃發展。「帥一下」教練駱政宇指出，不管是在美國還是回到台灣，都感受到球迷滿滿的熱情，無法一一回報，唯一可做的是用一百分的態度在場上打球，全隊會繼續加油。

世界冠軍的榮耀 嗨翻迎小將

小將陳啟盛母親分享，孩子白天上課、下午及晚上練球，每天都會幫他按摩、煮營養餐，尤其近二個月四處征戰幾乎不在家，休息時間相對較少，從美國回來後，又要迎接國中新生活，真的很累，但兒子很堅持也很自律，希望他有朝一日能去日本留學打職棒。

球員何甫羿的阿姨個性活潑，直接從觀眾席上手舉「台北東園、台灣之光」的橘色布條搭配扭臀熱舞，對著外甥熱情大聲告白；她心疼地說，何甫羿一路走來非常辛苦，但仍努力打起精神繼續向前走，得到世界冠軍很感動也很驕傲，全家總動員力挺加油打氣，被她抱在懷裡的小女童聞言瞬間開懷大笑。

副市長林奕華提到，體育不只是競技，也是教育、團隊合作及凝聚情感的方式，體育局已投入四千五百萬整建，謝國城棒球文教基金會也出資一千五百萬元修繕青年公園棒球場。明年元旦起，東園國小平日及週六下午都有專屬練球時間，讓少棒球場發揮最大功效。

東園國小少棒隊「冠軍榮歸」，民眾、親友加油。 （記者王藝菘攝）

東園國小少棒隊冠軍遊行，小將們與民眾揮手打招呼。（記者王藝菘攝）

東園國小少棒隊小將與台北市長蔣萬安、味全龍林智勝等人合影。（記者陳志曲攝）

