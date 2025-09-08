為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    師鐸獎、教育部典範人物 葉怡君打造女裝金牌選手搖籃

    葉怡君（左）指導國手參加二○二三年阿布達比亞洲技能競賽服裝創作職類榮獲金牌。（教育部提供）

    葉怡君（左）指導國手參加二○二三年阿布達比亞洲技能競賽服裝創作職類榮獲金牌。（教育部提供）

    2025/09/08 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕高雄市三民家商服裝科教師葉怡君曾以十九歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」紀錄，並在國際賽拿下銀牌，投身教育界後訓練學生很有一套，迄今已培育出多名國手，奪得至少五面國內外競賽金牌，不僅獲去年師鐸獎肯定，也被教育部選為典範人物。

    葉怡君回憶，從小在家跟著母親手作，國中時期寫紙條表達想學車縫，承諾若能擁有縫紉機便會專注學習，沒想到真的收到一台當時價格不菲的手提縫紉機，並進一步選擇就讀高職服裝科。

    創女裝職類最年輕國手紀錄

    不過，葉怡君指出，雖有自學基礎，但被選上參加技能競賽時，仍得從零開始訓練，幾乎每天從早上七點練到深夜十二點，甚至夢中都在縫衣，過程艱辛難以言喻，奪牌後保送台灣師範大學，開啟教學與培訓選手之路。

    葉怡君培訓國手已十四年，她認為關鍵在於「選才」，要先觀察學生基本功是否具備「耐心」，當學生遇到問題時，也會鼓勵先自我反思、嘗試解決。她雖嚴格，但會依學生狀況調整訓練方式，並模擬參賽情境，打造「無人協助」的環境，訓練學生獨立思考、解決問題的能力。接近比賽時則改以關心代替指導，避免選手陷入賽前缺乏信心的死胡同。

    葉怡君曾以十九歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」，現已變成培育出金牌選手教師。（教育部提供）

    葉怡君曾以十九歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」，現已變成培育出金牌選手教師。（教育部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播