師鐸獎、教育部典範人物 葉怡君打造女裝金牌選手搖籃

葉怡君（左）指導國手參加二○二三年阿布達比亞洲技能競賽服裝創作職類榮獲金牌。（教育部提供）

2025/09/08 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕高雄市三民家商服裝科教師葉怡君曾以十九歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」紀錄，並在國際賽拿下銀牌，投身教育界後訓練學生很有一套，迄今已培育出多名國手，奪得至少五面國內外競賽金牌，不僅獲去年師鐸獎肯定，也被教育部選為典範人物。

葉怡君回憶，從小在家跟著母親手作，國中時期寫紙條表達想學車縫，承諾若能擁有縫紉機便會專注學習，沒想到真的收到一台當時價格不菲的手提縫紉機，並進一步選擇就讀高職服裝科。

請繼續往下閱讀...

創女裝職類最年輕國手紀錄

不過，葉怡君指出，雖有自學基礎，但被選上參加技能競賽時，仍得從零開始訓練，幾乎每天從早上七點練到深夜十二點，甚至夢中都在縫衣，過程艱辛難以言喻，奪牌後保送台灣師範大學，開啟教學與培訓選手之路。

葉怡君培訓國手已十四年，她認為關鍵在於「選才」，要先觀察學生基本功是否具備「耐心」，當學生遇到問題時，也會鼓勵先自我反思、嘗試解決。她雖嚴格，但會依學生狀況調整訓練方式，並模擬參賽情境，打造「無人協助」的環境，訓練學生獨立思考、解決問題的能力。接近比賽時則改以關心代替指導，避免選手陷入賽前缺乏信心的死胡同。

葉怡君曾以十九歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」，現已變成培育出金牌選手教師。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法