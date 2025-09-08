馬祖國際藝術島 特色文化迎國際高端客

馬祖國際藝術島共有來自9國、55組藝術家參與，圖為柳幸典作品「哥吉拉計畫」。（記者蔡昀容攝）

2025/09/08 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕二○二五馬祖國際藝術島已於九月五日登場，將持續至十一月十六日。觀光署長陳玉秀表示，馬祖受交通與住宿量能限制，難以接待大量遊客，但文化與景觀極具特殊性，應將觀光定位為國際高端客，提供高品質、高滿意度、獨特性的旅遊。

馬祖國際藝術島邁入第三屆，來自九國、五十五組藝術家參與，作品遍布四鄉五島。總策畫吳漢中表示，許多作品從在地議題出發，在地人認同也創造國際共鳴，期待展後留下的常駐作品，未來能成為兼具觀光打卡的景點。

馬祖觀光客以三天兩夜為大宗，但吳漢中指出，藝術島旅客以四天三夜比例最高，也有停留五天、七天，重複造訪率卅六％，旅客也願花預算享用美食、訂好餐廳。國際客反映亦不錯，但交通訂票等旅遊安排不易，是未來要解決的目標。

「文化是觀光的靈魂，觀光是文化的舞台。」陳玉秀認為，觀光常談「越在地越國際」，當地方保有原貌與獨特性，就有機會轉為國際競爭力；馬祖無法海納國旅客，但可保留獨特文化、地景及氛圍，有條件以國際高端客為發展目標。

陳玉秀強調，高端不等於高價奢華，而是高品質、高滿意度、具獨特的體驗。當供不應求時，馬祖就能選擇客人，例如優先接待停留天數較長者，也避免過量旅客影響居民生活權益。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐指出，馬祖旅宿二四○家、可納三八○七人，每年旅次約廿二萬，新冠疫情期間曾衝到卅萬，旅客及居民滿意度雙雙驟降，顯示衝量不一定好。為提升接待國際客能力，明年推多語系海上定位系統，未來也規劃發展手機購、取、驗票功能等。

馬祖國際藝術島共有來自9國、55組藝術家參與，圖為林聖峰作品「海量」。（記者蔡昀容攝）

