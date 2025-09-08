為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    今高溫36度 未來一週防午後雷陣雨

    中央氣象署說明未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/09/08 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天大台北、中南部高溫上看卅六度，各地午後慎防大雷雨。中央氣象署預報指出，未來一週西半部及山區午後會出現局部短暫雷陣雨，年度大潮至週四，中部及花蓮沿海低窪區域須留意海水倒灌。

    沿海留意海水倒灌

    氣象署預報員張竣堯表示，南方雲系北移，今天南部、花東有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區白天多雲到晴，午後短暫雷陣雨可能伴隨大雨。

    張竣堯指出，因水氣減少，明、後天各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及山區有局部短暫雷陣雨，明天山區須留意局部大雨。週四至週日多雲到晴，午後西半部及山區小心局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，今天大台北、中南部恐達卅六度以上，明起各地高溫卅二至卅五度。

    此外，今天南部沿海、恆春半島、澎湖有長浪；昨起至週四適逢年度大潮，沿海低窪地區排水不易，慎防積淹水，尤其中部及花蓮沿海水位較高，注意漲潮。

    今往返港澳部分航班取消

    塔巴颱風最快今登陸中國廣東，張竣堯表示，雖對台無直接影響，但南海大低壓帶環流將南方雲系往北帶往台灣，可能影響天氣。基於飛行安全考量，今天包括華航、長榮、星宇及虎航往返澳門及香港航班部分班次取消，提醒民眾留意最新航班訊息。

