    北市「不塑花市」滿月 循環袋借用1500個／環境部拚年底10％自備購物袋 成效良好將擴大實施

    環境部八月二日起實施建國花市減塑示範推廣活動，攤商將不主動提供塑膠袋，民眾可借用循環袋。（環境部提供）

    2025/09/08 05:30

    〔記者黃宜靜／台北報導〕民眾購買盆栽或花束時，少不了使用塑膠袋，環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，與北市府合作，八月二日起推動花市減塑示範推廣活動，由建國花市率先實施至今滿月，循環袋免費借用累計約一五○○個，目標拚年底民眾自備購物袋從現行一．五七％上升至十％，若成效良好將進一步擴大實施。

    因應近年國際減塑目標，環境部今年底將提出新版「一次用產品減量里程碑」，聚焦塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝。

    有鑑於花市為塑膠袋使用大宗場所之一，環境部與北市府等單位合作，八月二日起於建國花市實施減塑示範推廣活動，攤商不主動提供塑膠袋，民眾要自備、重複使用二手袋或借用循環袋，打造首座「不塑花市」。

    賴瑩瑩表示，「不塑花市」推廣預計進行一年半，第一階段示範活動從八月二日起到十二月底止，以「三袋同行，減塑可行」方式，引導民眾從自備、索取二手袋或借用循環袋，提升自備購物袋習慣，達到塑膠袋減量；目前其他場域由各縣市環保局先推行不塑市集，未來也將透過建國花市經驗，推廣至其他市集與市場。

    賴瑩瑩指出，活動推出第一個月，民眾參與踴躍，每天約有三萬人造訪建國花市，初估循環袋借用累計約一五○○個，自備環保袋的民眾也越來越多，顯示大家對減塑理念接受度高；推動前，環境部調查顯示，建國花市自備購物袋者僅約一．五七％，希望拚年底前上升至十％。

    賴瑩瑩指出，減塑方式有三種，包含自備購物袋、重複使用乾淨二手袋或是借用循環袋，不論使用哪種方式到建國花市消費，只要未向攤商取用一次用塑膠袋者，即可掃描攤商專屬QR Code抽獎拿好康；若後續循環袋需求穩定成長，將持續推廣，並規劃明年推出加強的鼓勵措施。

