    自由日日Shoot》24歲以下梅毒免費快篩7月啟動 10人陽性

    免費梅毒快速篩檢服務上路滿月，共有256人次快篩，10人檢驗陽性。示意圖。（照片來源：shutterstock）

    免費梅毒快速篩檢服務上路滿月，共有256人次快篩，10人檢驗陽性。示意圖。（照片來源：shutterstock）

    2025/09/08 05:30

    〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕國內十三至廿四歲梅毒通報數連續四年上升，衛福部和教育部合作，今年七月起於全國十三家醫院提供「性傳染病匿名諮詢服務」，並針對含廿四歲以下族群提供「免費梅毒快速篩檢服務」，上路滿月共三八二人次諮詢，二五六人次接受梅毒快篩，篩出十人梅毒陽性。

    13家醫院提供匿名諮詢、篩檢

    目前坊間梅毒檢驗自費約三百至八百元，為了讓年輕人不用擔心支出，並提升性傳染病防治知能，疾管署副署長曾淑慧指出，今年七月一日已啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國十三家醫院提供一對一、個人化匿名諮詢服務，上路一個月共三八二人次諮詢，以詢問性傳染病知識、症狀、治療，以及有關免費梅毒篩檢問題最多。

    曾淑慧說明，這十三家醫院也同步提供含廿四歲以下「免費梅毒快速篩檢服務」，卅分鐘內可獲得結果；若初步篩檢陽性，亦補助當次就醫免部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。實施一個月已提供二五六人次快篩，其中十人陽性。

    教育部綜規司科長羅秀慧說明，衛福部與教育部會商後，疾管署彙整兩部會資源，建置「性傳染病衛教資源」專區，教育部已函請各大專加強宣導及應用，使學生能透過多元管道諮詢及免費接受梅毒的快速篩檢。

    十三家醫院為北市聯醫昆明院區、台北榮總、衛福部桃園醫院、林口長庚、新竹馬偕、台中榮總、中山附醫、成大、奇美、高雄榮總、高醫中和醫院與岡山醫院、高市民生醫院。

