    首頁　>　生活

    自由日日Shoot》早熟、毒品、網路接觸A片／去年13~24歲梅毒通報 連4年攀升

    台師大的愛情課程包括「模擬約會」的活動。（陳彥廷提供）

    台師大的愛情課程包括「模擬約會」的活動。（陳彥廷提供）

    2025/09/08 05:30

    〔記者林曉雲、林惠琴／台北報導〕年輕族群「性」福潛藏危機！衛福部疾管署最新統計，去年十三至廿四歲梅毒通報數為一七七二例，較二○二三年一四九○例上升十九％，已連續四年上升，今年一至七月一一二六例，也較去年同期九八九增加十四％，專家認為早熟、毒品氾濫、3C發達增加接觸A片機會都是原因，強化年輕人性病防治迫在眉睫。

    今年前7月1126例 年增14％

    國教盟理事長王瀚陽表示，現在孩子早熟，其中家庭背景較脆弱的孩子，缺乏身體自主權觀念，也缺少足夠的家庭情感支持，被有心者利用，讓對她（他）好的大人從觸摸開始進而性交，用肉體賺零用錢，毒品問題也造成青少年性病防治的挑戰。

    王瀚陽直指，網路更加劇孩子陷於各種性泛濫中，過往租A片還有點困難，現在網路只要按下年滿十八歲，任何情色影片都可一覽無遺，扭曲孩子對性的認知，國教盟和台灣性教育學會主張，學校性教育不能只傳遞表面性知識，要著重於身體界限之教導，讓孩子具有自我保護之性素養。

    教團籲強化年輕人性病防治

    全教總理事長侯俊良表示，依課綱實施性平教育融入各領域教學，國小以身體界線、生理性別等概念為主，教師參考指引後，實施適齡適性的性教育內容，相較於學生到網路摸索，當然更合宜，但年輕人性病增加，絕大多數非因學校宣導不足，而是整個大環境、交友狀況與家長是否重視所衍生的問題。

    教育部國教署組長葉信村鼓勵學校針對家長舉辦性教育推廣活動，提升家長對性教育認識。

    校園性教育計畫延伸至小五

    教育部一年投入二．八億元用於各學習階段的性教育及性傳染病防治等工作，十二年國教亦推動「全面性教育」。葉信村說明，為擴大防治，教育部也修正「校園性教育計畫」，向下延伸至國小高年級，從小五至國中結合性傳染病的防治內容，設計對應教學方案及發展性教育教材融入課程教學，並辦理教師增能研習與工作坊，協助教師善用教材。

    依十二年國教「健康與體育領綱」，性教育則為健康教育學習內容，自小一實施，五、六年級進入青春期，著重學習性騷擾與性侵害的自我防護等，且透過健康促進學校計畫，國高中將性教育列主要推動議題，辦理多元健康促進活動。

    性教育及性傳染病防治相關統計

    性教育及性傳染病防治相關統計

