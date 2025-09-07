為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹塹中元城隍祭 遶境賑孤人潮鼎沸

    新竹市竹塹中元城隍祭遶境賑孤活動，各地陣頭參與。（記者洪美秀攝）

    新竹市竹塹中元城隍祭遶境賑孤活動，各地陣頭參與。（記者洪美秀攝）

    2025/09/07 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市二○二五竹塹中元城隍祭遶境賑孤活動昨由新竹都城隍廟恭請都城隍公爺啟駕，巡視城境、驅邪避煞、庇佑安民。代理市長邱臣遠與新竹都城隍廟管理人鄭來聖扶轎同行，遶境沿途信眾虔誠設香案迎駕，街巷人潮鼎沸，隊伍綿延數公里，各地宮廟也都前來參與遶境，更有中國來的宮廟也參與遶境活動，整個新竹市區有各地來的陣頭與宮廟參與遶境，鑼鼓聲及鞭炮聲不斷，是竹塹中元城隍祭典中最重要的民俗祭典。

    宮廟、陣頭參與 隊伍綿延數公里

    新竹市的竹塹中元城隍祭是重要的傳統民俗祭典活動，也是市定民俗無形文化資產，新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，「遶境賑孤」不僅是儀式，更承載「尊重、慈悲、分享」的精神，提醒世人關懷弱勢、行善積德。透過城隍爺巡視街區，象徵護佑城市安泰，賑濟孤魂則表達對眾生的普度慈悲，讓傳統信仰在現代社會中發揮正面力量。

    信眾設香案接駕 公司行號奉茶請呷涼

    今年城隍祭典也透過傳統儀式結合文化導覽、創新互動體驗；並首次推出「城隍祭專屬BGM」，以現代音樂元素融合創作，在遶境時播放，將竹塹城隍祭的文化記憶傳遞給更多年輕族群。而在城隍遶境賑孤活動中，沿途有不少信眾也在住家前設香案接駕，不少公司行號也設奉茶呷涼的茶水站，提供參加遶境陣頭及民眾飲用，在竹蓮寺等廟前也有各地陣頭的表演，還有中國來的宮廟表演歌舞，民政處表示，隨著遶境賑孤是城隍中元祭典的最重要的活動，接下來還有十三日（農曆七月廿二日）的「外庄遶境」，將與城隍爺一同走訪鄉里，邀市民來參與感受傳統祭典文化。

    新竹市竹塹中元城隍祭遶境賑孤活動，信眾設香案迎城隍爺。（記者洪美秀攝）

    新竹市竹塹中元城隍祭遶境賑孤活動，信眾設香案迎城隍爺。（記者洪美秀攝）

    熱門推播