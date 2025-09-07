為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （桃園）楊梅金溪里戶數大增 路口塞車回堵

    楊梅區瑞溪路一段與三民路口車流常回堵。（彭慧蓮提供）

    楊梅區瑞溪路一段與三民路口車流常回堵。（彭慧蓮提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區金溪里重要聯外道路包括金溪路、三民路二段、三民東路的車流，常匯入瑞溪路一段與三民路口，交通尖峰期間回堵，居民憂心里內建案多，移入人口持續增加，未來壅塞狀況恐更嚴重。

    市府交通局官員回應，密切觀察金溪里內道路車流，滾動檢討調整瑞溪路一段與三民路口的號誌時制計畫、交通工程設施配置等，將及早規劃因應措施，以減輕地方發展帶來的交通衝擊。

    金溪里長彭慧蓮說，里內今年初約有二千二百卅餘戶，八月增達二千四百八十餘戶，成長約二百五十戶，估計新建案陸續完成後，成長的總戶數將超過一千五百戶，金溪路、三民路二段、三民東路要通到台一線或國道一號，車流會匯入瑞溪路一段與三民路口，現況常回堵，戶數持續增加，預期交通壅塞將更嚴重，希望市府妥善因應，以免地方發展反成為居民的噩夢。

    交通局官員說，「桃園市基地開發交通影響評估審查規定」針對土地開發或建照、都設審議類型已訂定審查標準，案件若達審查標準，須提交「交通影響評估報告書」給交通局審查，該局將檢視開發對周邊道路的影響並要求開發單位提出因應改善措施，預防各項開發造成地方戶數增多衍生交通衝擊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播