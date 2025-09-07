升格10年 桃市歲入歲出短絀累計608億

桃園市升格10年來，累積短絀達608億餘元，構成相當大的財務壓力。（記者謝武雄攝）

2025/09/07 05:30

六都唯一連3年遭主計總處預警 市府︰持續評估發行公債

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市於二○一四年底升格，十年來歲入歲出僅二○二二年度賸餘三億元，其餘年度皆短絀，累計短絀六○八億餘元，長短債務由二○一五年度二一六億元攀升至去年度三四一億元，同期間專戶調度金額更從一四四．六億元暴增至六四八億元，行政院主計總處檢討桃市前、去年度總決算累計短絀及今年度總預算歲入歲出短絀等，六都中唯一連三年度被預警，足見財政收入不足以支應城市建設。

財政收入 不足以支應城市建設

審計部桃園市審計處也於去年度桃市總決算審核報告提到，桃市二○一五至去年度自籌財源占歲出比例，由六十一．三％降至四十三．一七％，同期間補助及協助收入依存度，卻由十六．六五％攀升至廿五．八五％，顯示桃市自有財源占比越來越低，靠中央補助的情形愈趨嚴重。

自有財源占比趨低 更仰賴中央補助

市府財政局回應，市府今年三月間發行社會住宅、捷運軌道二年期公債各六億元，預估每年可節約三四四萬餘元債務利息支付，目前利率攀升，會持續評估發行公債可行性。

至於立法院通過修正財政收支劃分法後，關鍵指標納列「開源節流計畫獎懲要點」，財政局表示，市府經濟發展局暨各局處推動招商，提升營利事業所得能力，後續視狀況滾動調整，另督促各機關切實檢討規費收費標準，除主動通知機關要審酌實際成本、鄰近市縣調幅情形等，對於久（遲）未調整檢討者，將列管追蹤。

人口增加社福支出攀升 成市庫重擔

審計處認為，市府二○二三年起持續擴大社會福利措施，受到人口結構因素（總人口增加）的影響，社福支出不斷攀升，成為整體財政及財源籌措的重擔。

此外，審計處針對農業局、財政局進行年度財務收支及決算抽查，發現永安、竹圍漁港港區內公有停車場收費機制未落實，部分機關規費收費標準，未依規定落實檢討，足見市府機關單位對於稅課、規費、罰鍰及賠償等收入的關鍵指標，仍有精進空間。

