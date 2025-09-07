為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    林園文賢社區車鼓陣 挑戰全國民俗技藝賽

    林宣佑（前左一）推動車鼓陣廿餘年，盼能將這項民俗技藝傳承下去。（記者洪臣宏攝）

    2025/09/07 05:30

    退休教師林宣佑教導 廿餘名中小學生從表演中找到自信

    記者洪臣宏／專題報導

    早年風行的車鼓陣消失了許久，去年在高雄市林園區文賢社區兒少基地再出發，孩子們粉墨登場，今年將挑戰教育部的全國民俗技藝競賽。

    在國中小社團 均因少子化解散

    車鼓陣曾為高雄林園汕尾地區盛行的傳統戲曲，汕尾國小在老師林宣佑推動下，二○○四年成立全國唯一校園車鼓陣社團，二○○八年應邀到總統府前表演，二○一七年拿下教育部的優等獎，卻不敵少子化曲終人散，林宣佑後來在中芸國中成立社團，同樣原因解散。

    車鼓陣退出校園多年後，在社區悄悄萌芽。文賢社區發展協會與金控公司基金會攜手「台灣夢︱兒少社區陪伴扎根計畫」，退休的林宣佑在此另起爐灶，教導廿餘名中小學學生，學員們應邀在林園洋蔥節等活動演出，開啟了他們不同的視野。

    學員平常就會比劃步伐練習

    林宣佑指出，車鼓陣是歌仔戲的前身，後來為了效果加入插科打諢、肢體接觸，被文人士紳斥為「淫戲」，而車鼓陣難練且文字艱澀，沒有文字旁白，不易聽懂，而逐漸沒落。

    為此，他自編「林園好地理」曲目，將故鄉聚落納入，以「四季紅」民俗小曲演出；除此之外，他還將林園區特有的「扁擔穴」傳說，改編成「林仔邊虎爺公」，用歌仔戲「陳三五娘」曲調詮釋。林宣佑還要求所有學員都要學習樂器。

    這群學生獲得肯定，每逢有表演就非常興奮，平常會比劃車鼓陣步伐，無聊時則拿起二胡練習，甚至學起大廣弦、月琴。學員溫姵琪說，從表演中產生了自信心，更開心的是，「可以出去闖蕩江湖」。

    學生們粉墨登場，從而培養自信心。（林宣佑提供）

