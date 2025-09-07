上半年駁二遊客破600萬人次 高雄最多

蓮池潭龍虎塔整修完工後，遊客逐漸回籠。（記者葛祐豪攝）

2025/09/07 05:30

「冬日遊樂園」結合吉伊卡哇 比去年同期增6.3％ 全年上看千萬人次

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年上半年主要觀光遊憩據點遊客人次，駁二以六○三．六萬人次領先，全年有機會直逼千萬人次；旗津風景區則持續低迷，只有二六○．二萬人次，民代指交通不便是主因。

愛河風景區和旗山老街 居二、三名

前年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，旗山老街以八一七．三萬人次奪冠；去年駁二超車，高達八八九．四萬人次。

交通部觀光署統計，今年上半年，駁二仍以六○三．六萬人次居高雄觀光景點人流之首，比去年同期增加六．三％；其次為愛河風景區四三九．二萬人次，減少十．七％；第三名旗山老街三八五．六萬人次，減少五．六％；蚵子寮漁港以三三六萬人次居第四，成長十八．一％；第五名是瑞豐商圈三二九．五萬人次，成長廿一．八％。

瑞豐商圈、蓮池潭龍虎塔均成長二成

值得注意的是，蓮池潭龍虎塔改建完成後，遊客逐漸回籠，上半年以二九七．三萬人次居第七，成長廿一．七％；但旗津風景區二六○．二萬人次跌到第八，減少三％；澄清湖雖只有八十三萬觀光人次，擠不進前十，但七月起實施遊客免收門票，預期遊客數會攀升。

風箏節等活動登場 旗津遊客數將增加

市府表示，年初高雄燈會「冬日遊樂園」結合吉伊卡哇，吸引全台六百萬人次，帶動駁二、愛河一帶的觀光熱潮；陳姓大學生說，駁二除了經常舉辦展覽、市集，又有大港橋、高流等景點，附近也新開設餐酒館，吸引許多年輕人。

另對於旗津遊客持續衰退，議員簡煥宗認為，旗津最大問題是交通不便及缺乏新東西，導致過夜客不多，市府須通盤思考；觀光局則強調暑假是旗津旺季，下半年陸續推出風箏節、旗津小旅行等活動，遊客數可望拉升。

駁二經常舉辦各類市集，吸引遊客。（記者葛祐豪攝）

