    豎燈篙、放水燈 屏東慈鳳宮900桌普度

    屏東恆春中元豎孤棚活動，昨晚在煙火秀後展開。（記者蔡宗憲攝）

    屏東恆春中元豎孤棚活動，昨晚在煙火秀後展開。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/07 05:30

    〔記者葉永騫、蔡宗憲、陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕昨天是農曆中元節，屏東慈鳳宮、玉皇宮二大宮廟同時盛大舉行中元普度，慈鳳宮席開九百桌，玉皇宮則是三百桌，永福路封路、中山路、自由路部分管制交通，除了祭拜好兄弟外，也對去世的寵物進行超渡。

    恆春中元豎孤棚 17隊爭冠軍順風旗

    有一百五十年歷史的屏東恆春中元豎孤棚活動，昨晚大雨中在東門城舉辦，包含恆春、滿州及宜蘭等十七支隊伍「奮勇往上」爭奪冠軍順風旗，吸引數千人到場爭睹，「南恆春、北頭城」已成農曆七月台灣搶孤勝地，恆春規則為第一階段疊羅漢爬上牛油柱取下紅布條；第二階段，由攻旗手攻上十三公尺棚頂敲鑼分勝負。

    屏東慈鳳宮中元普度法會在豎立燈篙、在高屏溪施放船型水燈邀請水陸好兄弟參與普度，準備九百桌的祭品，要讓好兄弟好好飽餐一頓，現場參與人數再創新高。

    玉皇宮也對去世寵物進行超渡

    屏東玉皇宮昨天同樣舉辦慶讚中元大甘露施食法會，除了對先人及好兄弟的普度外，玉皇宮也透過超渡法會讓寵物也能好好享用、治療疾病，希望早日投胎。

    高雄五甲龍成宮 施食撒幣六萬六千元

    高雄市最大媽祖廟五甲龍成宮斥資千萬，席開二千桌破紀錄，並捐出二．二萬公斤白米．宴請好兄弟，重頭戲施食儀式大撒幣六萬六千元，護佑地方平安；三鳳宮也募集三千二百包物資，捐助弱勢族群。

    澎湖東甲北極殿有個特殊的「囝仔普」，今年因故更改為七月十五日，由高姓信徒迎回觀世音菩薩回家供奉一年，明年再歸還廟方。

    高雄市最大媽祖廟五甲龍成宮施食儀式，撒錢六萬六千元。（記者陳文嬋攝）

    高雄市最大媽祖廟五甲龍成宮施食儀式，撒錢六萬六千元。（記者陳文嬋攝）

