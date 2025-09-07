為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    活化老建築 台東故事館融入咖啡香

    2025/09/07 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕前身為台東地政事務所的台東故事館曾招商由誠品等書店業者經營，均因營運狀況不佳收場。縣府文化處自行規劃修繕，再委託民間業者焙奇咖啡進駐，融入咖啡香活化老建築。

    台東故事館位於鐵花路與博愛路交叉口，在誠品書店經營的十二年間，重振鐵花商圈人氣，但因實體書店營收不易而吹熄燈號，縣府後來重新招標由另家書店業者接手，也於去年提早收場。為延續公共空間再利用精神並拓展文化能量，縣府重新招商，將這棟歷史老建築，透過咖啡館進駐賦予新生命，盼轉化為居民與旅人共享的文化據點。

    縣政府說明，館舍一樓結合咖啡、茶飲、閱讀與小型展演，營造輕鬆而富有文化感的氛圍。店內推出義式、手沖及各式創意飲品，空間保留大片落地窗與自然採光，結合簡約溫暖的黃白色調，營造適合獨處閱讀或朋友相聚的共享場域。除餐飲服務外，館內也規劃展示咖啡器具與生活美學小物，以及不定期舉辦講座、展演與親子體驗，進一步拓展文化交流與社群連結，無論旅人短暫停留，或居民日常造訪，都能在此感受咖啡香氣與文化氛圍交織的獨特魅力。

