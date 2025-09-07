名間松柏嶺受天宮普度 祭品3900組

南投名間鄉松柏嶺受天宮中元普度，廟方準備廿一頭大豬公等祭品祭拜好兄弟。（記者劉濱銓攝）

2025/09/07 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉松柏嶺受天宮是全台祭拜玄天上帝的總廟，廟方昨舉辦中元普度祭典，今年祭品數量突破歷年紀錄，光信眾委託廟方代辦的祭品就將近三九○○組，還有現場一望無際的飯擔，其中約七成祭品會捐助弱勢家庭，廟方盼法會不僅普度好兄弟，也將善念化為照顧弱勢的行動，庇佑陰陽兩界都能平安。

受天宮中元普度開香昨由南投副縣長王瑞德、廟方主委陳登岳擔任主祭官。王瑞德表示，普度除代表對未知世界的敬畏，也承載對先民的感懷，「澎湃」祭品展現濃厚人情味，祈求好兄弟庇祐地方平安順遂。

請繼續往下閱讀...

陳登岳指出，去年普度祭品約有二五○○組，今年來到三八五二組，應是現代人忙碌，沒空準備普度就會委託信任的宮廟，或依照其信奉的神祇協助普度，由於該廟祀奉的玄天上帝，信眾遍布全台，才會吸引較多民眾委託代辦，今年廟方也準備一萬二千公斤白米、廿一頭大豬公，以及一千多份飯擔，讓好兄弟們好好享用。

陳登岳也說，中元普度也是一種布施，人們準備豐盛祭品祭拜好兄弟，若有能力，也能將拜拜完的食物送給弱勢民眾，像今年祭品捐贈比率就達七成，就是把普度的精神轉化為行善，讓弱勢民眾能感受到社會溫暖，祈願農曆七月都能一切平安。

現場飯擔一望無際，場面相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法