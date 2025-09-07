為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    求金先失金 竹山紫南宮月抓超速800件

    南投竹山紫南宮聯外道路台3丙線，7月起執行雙向測速取締，平均每月抓超速近800件，成為取締熱點。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮聯外道路台3丙線，7月起執行雙向測速取締，平均每月抓超速近800件，成為取締熱點。（記者劉濱銓攝）

    2025/09/07 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投有「神明銀行」之稱的竹山紫南宮，每逢假日都有大批信眾求發財金，惟聯外道路省道台三丙線，今年七月起設置雙向測速照相桿，開拍二個月來取締超速達一五八一件，平均每月將近八百件，警方表示，該路段較為筆直，且仍有聚落居民出入，呼籲民眾依速限五十公里行駛，以免急著求金，卻因超速「失金」。

    省道台三丙線 雙向速限50公里

    台三丙線是往來竹山、集集鎮的重要道路，可串聯集集攔河堰、集集獅頭山登山步道，同時也是通往竹山紫南宮的聯外道路之一，由於當地居民較少、沿線路況筆直，導致往來用路人容易因環境空曠，車流相對單純而不小心超速。

    警方表示，該路段因附近有果園、工寮與住戶，去年九月與今年二月，就陸續發生二起死亡車禍，且都是行人遭車輛高速撞擊致死，為此才會在四．七K處，設雙向測速照相桿，以利道路速度管理。

    統計七月超速取締高達八三九件，八月也有七四二件，平均每月七九○件，雖然次月較首月取締數略降，代表民眾漸漸知道該處有在抓超速，但單月破七百件，仍屬易超速路段。

    超速逾40公里 最高罰3萬6千元

    警方說，該路段速限五十公里，超速未達四十公里，可處一二○○至二四○○元罰鍰；若超速逾四十公里，就屬於危險駕車，不僅可處六千至三萬六千元罰鍰，還會違規記點三點，並吊扣車牌半年，須上道安講習一次，若一年違規記點十二次，就會吊扣駕照二個月。

    警方提醒，即便該路段較為筆直，仍應依速限行駛，確保交通安全，也能避免急於求金，卻因超速而荷包失血。

