最慘暑假 台中高山飯店訂房不到5成

梨山賓館今年暑假訂房率不佳。（記者張軒哲攝）

2025/09/07 05:30

出國人數逾850萬人次 創疫情以來新高 加上連續颱風影響

〔記者張軒哲／台中報導〕今年暑假出國人數大增，台中市各景點飯店七、八月訂房不如預期，高山飯店梨山賓館、武陵農場、福壽山農場及谷關風景區飯店訂房率都不到五成，業者坦言國旅的氛圍太差了，對飯店業而言算是最慘的暑假，也在九月相繼推出方案攬客，但反觀台中市區星級飯店訂房率約有九成，研判山區飯店受颱風影響。

梨山賓館、武陵、福壽山農場 推方案攬客

大學下週將陸續開學，七、八月桃園機場統計出境人數總運量約達八五三萬人次，創下疫情以來新高，也影響國旅，國內不少景點飯店暑假訂房人數不如預期，高山避暑賞花勝地武陵農場指出，去年暑假住房率五八．二％，今年下滑至卅七％，即日起至十月十六日推出五天四夜LONG STAY優惠專案；福壽山農場表示，今年暑假因為連續颱風的關係，農場暑假的住宿率大約只有四到五成，水蜜桃和蘋果也都受到颱風影響減產，農業收入和去年相比也減少約五成，九月與十月平日推出四天三夜LONG STAY優惠專案。

梨山賓館副總林閔政表示，梨山賓館暑假住房率只有四成三，七月整體住宿率不佳，原本期待八月，卻又遇到颱風攪局，前幾年疫情期間是不能旅遊，通通都沒生意這就另當別論，今年是可以旅遊的時間點，卻是最慘的暑假，慶祝六十週年慶，上半年推出學生專案優惠，下半年推出住房優惠專案，九月一日至明年一月卅一日平假日皆適用，期間入住任一住房專案，六十歲以上免費升等豪華房，六十歲以下入住專案價加六○○元升等豪華房。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，今年暑假國旅的氛圍太差了，谷關各飯店訂房約三到六成之間，有受到颱風影響，希望秋冬住房率可以回溫。

市區星級飯店住房率約達九成

台中市除了山區飯店暑假訂房率不佳，台中海洋館上個月下旬開幕，讓港區震大金鬱金香酒店、台中港酒店等旅宿業者業績提升，台中福華飯店指出，台中市區星級飯店暑假住房率頗佳，約有九成住房率。

