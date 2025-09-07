《中元普度》藝閣、煙火、狂歡趴 虎尾宛如不夜城

虎尾公所昨晚在鎮立體育場舉辦「中元狂歡趴」，歌手、樂團輪番上陣演出。（記者李文德攝）

2025/09/07 05:30

四千桌供品綿延數公里 真人藝閣仙女們拋送食品、玩偶 晚間歌手輪番表演

〔記者李文德／雲林報導〕素有「北基隆、南虎尾」美譽的虎尾中元祭昨登場，超過四千桌供品綿延數公里長超壯觀，各普度區展現其特色，從早到晚宛如不夜城般熱鬧。另今年更有文資審議委員進行首次訪查。鎮長林嘉弘表示，盼提報無形文化資產，讓中元祭科儀得以保留及傳承。

北、東、西、南、中、德興區先登場

虎尾中元普度源自清代，稱「大崙腳普」，一九八○年代後演變成「市街普」，分成七區，規模日益擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），前年虎尾廣雲宮加入成為八區，昨日除廣雲宮、福德區外，其餘北、東、西、南、中、德興區熱鬧登場。

北區普度會長林東良表示，今年除有果雕、冰雕、高大的大士爺紙雕像以外，為讓民眾同樂，除了有擲筊求美元發財金外，更規劃兩輛真人藝閣車，讓「仙女」們拋下千包乖乖、千支螢光棒、玩偶等物品，更有高空煙火秀，希望讓民眾盡情賞遊、流連忘返。

南區「肉山」準備60箱雞、160箱鴨肉

以「肉山」出名的南區，會長李胤欣表示，考量天氣炎熱，規模因此精緻化，準備六十箱雞、一百六十箱鴨肉祭拜；中區則有毛巾業者製作精美的造型祭品，東區炮城晚間施放煙火，上萬名湧入。此外鎮公所昨晚在鎮立體育場舉辦中元狂歡趴活動，邀請玖壹壹、王識賢等歌手輪番上陣表演，讓民眾嗨到翻，虎尾鎮宛如不夜城般熱鬧滾滾。

公所爭取登錄為無形文化資產

另外，鎮公所爭取中元文化祭登錄為「無形文化資產」，昨晚有三位文資審議委員到場訪視。審議委員林茂賢表示，訪視重點在「祭典是否為民眾自發性舉辦」、「是否保留傳統科儀」、「是否具有特殊及代表性」等，訪視後會再討論是否列冊追蹤。

北區普度會安排真人藝閣車，讓「仙女」拋下乖乖、螢光棒、玩偶等物品。（記者李文德攝）

虎尾中元普度昨下午陸續開香，鎮內普度區超過4000桌供品超壯觀。（記者李文德攝）

