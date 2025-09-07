台南夏日音樂節 「將軍吼」漁港開唱

台南夏日音樂節「將軍吼」昨晚在將軍漁港登場，現場人潮滿滿。（記者楊金城攝）

2025/09/07 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南夏日音樂節「將軍吼」昨晚在將軍漁港登場，用音樂為風災後的台南加油，首日演唱會以「鯤鯓開吼」為主題，有小巨蛋等級的偶像及金曲樂團接力獻唱，加上六分鐘煙火秀，嗨翻全場，第二場演唱會以「將軍燃炸」為主題今晚接力，集結多組樂團熱血尬場。

首日「鯤鯓開吼」 今晚「將軍燃炸」接力

大勢男團Ozone堪稱超強發電機，吸引鐵粉提早卡位，Ozone一開場也不負粉絲敲碗，舞曲連發，演出歌手還有原民美聲布拉優揚．久拉巴斯、音樂創作才女JUD陳泳希、搖滾樂團P!SCO、灣島皇后，帶給觀眾最棒的音樂饗宴。

請繼續往下閱讀...

金曲樂團TRASH與韓流天王畢書盡則是昨晚將軍吼的雙壓軸，聯手獻出「台南獨家」，演唱《勢在必行》與《終究是因為愛》，瞬間成為全場最高潮，讓萬名樂迷驚尖連連，大呼不虛此行。。

台南市副市長葉澤山表示，將軍吼除了回饋廣大樂迷，也向救災英雄致上最高敬意，歡迎全國遊客走入台南，一起用音樂為台南加油。

第十四年舉辦的將軍吼，讓年輕人盡情享受音樂、美食與煙火交織的美好夜晚，今晚演唱會以「將軍燃炸」為主題，有美秀集團、麋先生、李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰、張哲偉將輪番演出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法