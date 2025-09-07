台灣文學獎頒獎 得主橫跨世代與地域

2025「台灣文學獎」創作獎的台語文學獎頒獎，新詩獎李長青（左起）、文化部次長徐宜君，散文獎吳品瑜及小說獎陳龍廷。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/07 05:30

從18歲大一新鮮人到旅居海外的資深創作者 展現台灣文學多樣與厚度

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二五「台灣文學獎」創作獎頒獎典禮昨在國立台灣文學館舉行，今年得主橫跨世代與領域，從年僅十八歲的大一新鮮人到旅居海外的資深創作者，展現文字承載台灣故事的多樣與厚度。

客語文學新詩獎 蕭宥奪魁

劇本創作獎由旅居澳門的陳巧蓉以《千年之癢》奪冠，作品透過疥蟲視角映照人性與歷史。她在台上語帶哽咽表示，外婆在疫情期間辭世，創作靈感來自對外婆與家鄉的思念，「我們在宇宙間渺小如小蟲，但有限生命卻足以照見無限。」

小說獎由台師大教授陳龍廷以〈Kéⁿ-kui〉獲得，以詼諧筆觸描繪白色恐怖下的威權與良知。台語文學新詩獎由李長青〈「有伊的」歌──紀念瑪麗斯．孔黛（Maryse Condé），兼寫予臺灣〉奪得，借加勒比海作家之眼回望台灣歷史。散文獎則由旅居海外的吳品瑜〈啞口新娘家己嫁〉獲獎，透過初戀故事揭露女性在父權下的傷痕。

客語文學新詩獎由年僅十八歲的蕭宥〈夜光島──刻入潮聲肚个天光日〉奪魁。她以客語發表感言，強調「客話是台灣認同的根基，『淨愛行起路、擎起筆』，把生活點滴寫下，是幸福，也是連結世界的方式。」散文獎得主何志明則以〈籠仔肚个光〉第三度獲獎，描寫單親兒子照顧病父的長照故事。

徐邱宜婕摘原民語新詩獎

原住民語文學獎方面，阿美族詩人Uhay Mali Pacidal徐邱宜婕以〈Mali〉摘下新詩獎。泰雅族作家麗度兒．瓦歷斯以〈母親結〉獲散文獎；小說獎則由魯亮．諾命以〈蚤〉奪魁，以跳蚤隱喻部落交易與土地流失，兼具傳統與現代敘事。文化部常務次長徐宜君、文學館館長陳瑩芳及文學界貴賓齊聚，見證榮耀時刻。

