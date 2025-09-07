為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣文學獎頒獎 得主橫跨世代與地域

    2025「台灣文學獎」創作獎的台語文學獎頒獎，新詩獎李長青（左起）、文化部次長徐宜君，散文獎吳品瑜及小說獎陳龍廷。（記者洪瑞琴攝）

    2025「台灣文學獎」創作獎的台語文學獎頒獎，新詩獎李長青（左起）、文化部次長徐宜君，散文獎吳品瑜及小說獎陳龍廷。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/07 05:30

    從18歲大一新鮮人到旅居海外的資深創作者 展現台灣文學多樣與厚度

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二五「台灣文學獎」創作獎頒獎典禮昨在國立台灣文學館舉行，今年得主橫跨世代與領域，從年僅十八歲的大一新鮮人到旅居海外的資深創作者，展現文字承載台灣故事的多樣與厚度。

    客語文學新詩獎 蕭宥奪魁

    劇本創作獎由旅居澳門的陳巧蓉以《千年之癢》奪冠，作品透過疥蟲視角映照人性與歷史。她在台上語帶哽咽表示，外婆在疫情期間辭世，創作靈感來自對外婆與家鄉的思念，「我們在宇宙間渺小如小蟲，但有限生命卻足以照見無限。」

    小說獎由台師大教授陳龍廷以〈Kéⁿ-kui〉獲得，以詼諧筆觸描繪白色恐怖下的威權與良知。台語文學新詩獎由李長青〈「有伊的」歌──紀念瑪麗斯．孔黛（Maryse Condé），兼寫予臺灣〉奪得，借加勒比海作家之眼回望台灣歷史。散文獎則由旅居海外的吳品瑜〈啞口新娘家己嫁〉獲獎，透過初戀故事揭露女性在父權下的傷痕。

    客語文學新詩獎由年僅十八歲的蕭宥〈夜光島──刻入潮聲肚个天光日〉奪魁。她以客語發表感言，強調「客話是台灣認同的根基，『淨愛行起路、擎起筆』，把生活點滴寫下，是幸福，也是連結世界的方式。」散文獎得主何志明則以〈籠仔肚个光〉第三度獲獎，描寫單親兒子照顧病父的長照故事。

    徐邱宜婕摘原民語新詩獎

    原住民語文學獎方面，阿美族詩人Uhay Mali Pacidal徐邱宜婕以〈Mali〉摘下新詩獎。泰雅族作家麗度兒．瓦歷斯以〈母親結〉獲散文獎；小說獎則由魯亮．諾命以〈蚤〉奪魁，以跳蚤隱喻部落交易與土地流失，兼具傳統與現代敘事。文化部常務次長徐宜君、文學館館長陳瑩芳及文學界貴賓齊聚，見證榮耀時刻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播