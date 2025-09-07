為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    通勤族反彈 基隆R82公車不進基中了

    2025/09/07 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市接駁公車R八二從九月一日起繞進基隆高中，影響通勤族轉乘與後端基隆商工學生上學，引發反彈。市府昨天舉辦公聽會時，基隆高中強調，周邊通行環境對學生確實很危險，但通勤族也指出，繞行基中確有延誤通勤族與基商學生，在「不影響上班族通勤」下，決定九月八日起R八二仍維持原路線，由安樂八堵免費接駁車開進基中。

    改由安樂八堵免費接駁車進校園

    R八二接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便建德國中小學生、基中和基商學生上學，安樂區上班族快速到八堵或七堵轉乘台鐵直達車。但九月一日起繞進基中雖僅五至十分鐘，卻引起民怨，市府昨天召開公聽會，有地方民代、學生、上班族和家長參加。

    交通處統計，繞進基中平均多了十分鐘時間，其中有兩天七點四十二分才到達八堵火車站，距台鐵直達車開車時間只剩一分鐘而已，抵達基隆火車站時間是七點五十分，距學生上課時間僅十分鐘。

    基中學生也出席表達意見，他搭了兩年R八二，在八堵火車站下車走到學校的行人空間不友善，聯結車多、還有違停，公車開進校園真的對學生安全有幫助。

    但上班族和家長反映，R八二繞進基中的確實影響到通勤轉乘，上班遲到，基商學生跑進校園的情況。因此決定九月八日起R八二維持原路線，改由上午六點五十分從國家新城開出的安樂八堵線免費駁接車開入基中。

