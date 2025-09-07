賴清德參拜文山福興宮 綠議員初選前哨戰

總統賴清德（中）昨啟動巡迴座談與參拜，下午來到文山區福興宮，現場民眾簇擁高喊總統好。 （記者甘孟霖攝）

2025/09/07 05:30

該廟董座兒高揚凱欲投入選戰 現任王閔生、簡舒培也到場

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統賴清德昨啟動巡迴座談與參拜，下午來到文山區福興宮，此廟董事長高昌倫為深藍背景，而其子高揚凱欲投入二○二六年民進黨大安、文山區議員初選，引發議論。而昨天除東道主高揚凱外，現任民進黨議員王閔生、簡舒培、欲投入初選的陳聖文、劉品妡也都到場，成另類初選前哨戰。

賴清德昨下午來到福興宮，現場民眾簇擁高喊總統好，他也至廟內參拜並與鄉親大合照，短暫待十來分鐘就離去。

高揚凱受訪說，昨是單純宗教活動，不論任何政黨都能來，感謝總統兌現承諾回來看鄉親，政治人物跟民眾、信仰在一起，土地公並沒有派別之稱，無須對總統來拜廟多做揣測；他也說，選舉靠一步一腳印，如跟人民沒有連結，再大的官來站台都一樣。

陳聖文︰總統來藍營地盤 高明策略

陳聖文表示，總統台北第一場就到藍營大老地盤，是很高明策略，神明不會分色彩，相信民進黨會越來越好；他也說，上屆曾和披藍營戰袍的高揚凱角逐，如今高改旗易幟，他樂見其成，希望不是只換一件衣服，而是真正認可民進黨的路線價值。

簡舒培︰樂見許多新人來跑行程

簡舒培說，先前議員王閔生參選立委時，總統就來參拜過，她強調拜廟沒有分藍綠，沒有獨厚特定人選問題；她也提到，樂見許多新人來跑行程，民進黨是一個民主政黨，初選公開透明，沒有現任優先，歡迎有志年輕的朋友加入。

劉品妡︰最重要的是靠努力經營

劉品妡表示，福興宮是文山區重要的廟，最重要是祈求人民平安健康，大家都會來；談及選情，她則表示，新人最重要要靠努力經營，畢竟知名度還不高，初選的部分就是各自努力拚服務。

此外，賴清德下午還至萬華區廣照宮，近期勤跑地方的北市全民運動推廣協會理事長康家瑋、媒體人張銘祐也到現場；另現任議員劉耀仁、洪婉臻也到場，洪受訪時還透露，因京華城案被停黨權的議員應曉薇女兒好幾次在地方行程出現，是否參選她不是很清楚，但樂見越來越多人到中正萬華服務。（相關新聞刊A3）

