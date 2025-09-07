僅補助校隊 北市議員批社區棒球未獲重視

2025/09/07 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市東園國小少棒奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍為國爭光，台北市長蔣萬安也請吃大餐、宣布加碼訓練大禮包。不過，北市基層還有許多社區棒球隊需要幫忙，台北市議員簡舒培指出，體育署補助輔導地方成立社區學生棒球隊、學校棒球社團球隊，但台北市只替三十二間學校球隊申請補助，無任何社區球隊；補助十九處棒球訓練站也沒針對社區球隊，蔣萬安與其只在選手奪冠時祝賀，不如給社區棒球隊更多重視。

補助19處棒球訓練站 無社區球隊

簡舒培表示，除了學校棒球隊外，台北市還有許多學生熱愛棒球，但因學校無棒球隊而加入社區棒球隊。但二○二四年體育署開始實施「補助各直轄市、縣（市）政府推動中小學社區（團）學生棒球發展計畫」，輔導地方成立「社區學生棒球隊」、「學校棒球社團與球隊」；但台北市只替卅二間學校棒球隊申請補助，沒任何社區棒球隊。

此外，北市《台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法》，提供體育團體、運動中心、各級學校設立訓練站補助教練費、訓練費、器材費等，體育局補助十九處棒球訓練站全是校隊，仍然沒有社區棒球隊。

體育局表示，與台北市棒球協會每年都會共同辦理「台北市業餘社區棒球聯賽」，鼓勵社區棒球團體參與。依據「台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法」，除補助學校基層訓練站外，經市府立案並取得競賽成績的體育運動團體，也可申請相關訓練補助，將持續與北市棒協、台北興富發棒球隊協力，舉辦相關賽事與訓練營隊，給予多元管道。

教育局表示，未來若有社區學生棒球隊有意提出申請補助，可依中央計劃提出申請，會積極協助並提供必要資源。

