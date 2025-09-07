東園少棒凱旋遊行 「正中午」辦市府挨批

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特少棒冠軍，今日將舉辦凱旋大遊行，但時間卻挑「正中午」引發質疑。（北市府提供）

2025/09/07 05:30

教育局︰活動由台灣少棒聯盟提出 接續味全龍林智勝引退賽 才安排此時程

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市萬華區東園國小今年勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，台北市長蔣萬安也宣布今日將舉辦凱旋大遊行，不過相關規劃出爐，遊行隊伍將從正中午十二點開始於青年公園集結，十二點半出發遊行至台北大巨蛋。不過，近日天氣高溫難耐，中央氣象署也連日對台北市發布高溫提醒，就有民眾質疑，孩子們很辛苦該好好休息，為何選正中午遊行？台北市教育局表示，活動由台灣少棒聯盟提出，市府配合共同辦理，因接續結合味全龍林智勝引退賽活動，才安排此時程。東園國小少棒隊總教練賴敏男表示，球員比賽也常常在上午十一點或下午一點，習慣大太陽，孩子們對於能參加遊行也都頗為興奮。

總教練︰球員習慣大太陽 遊行很興奮

北市慶祝東園國小榮耀歸來，今日舉辦凱旋遊行，號召民眾一起走上街頭，為小英雄們喝采，活動將於中午十二點於青年公園開始，十二點半凱旋遊行巴士出發，路線則由青年路接南海路，接行中華路、貴陽街、公園路、信義路、松智路、松壽路、松仁路、信義路，途經台北一○一右轉市府路，經微風信義廣場，最終抵達台北大巨蛋（忠孝東路側）。

民眾︰孩子遠征回來很辛苦 應好好休息

不過，規劃出爐後即引起質疑，民眾表示為何要選在正中午遊行？孩子們遠征回來很辛苦，現在應該要好好休息，且中午動輒高溫卅六度；不過，也有民眾緩頰稱，路過青年公園常看到小球員在大太陽底下訓練，正因為這樣刻苦訓練才有好成績。

教育局表示，遊行不僅是單純的慶祝活動，具有更重要的象徵意義，從球隊練習起點青年公園至林智勝大巨蛋引退賽現場，象徵奮發的棒球精神及薪火相傳意味；市府尊重台灣少棒聯盟對於活動的考量與規劃，已備妥應變措施全力配合。

其他體育賽奪冠無獎金 議員促改革

今年暑假，台北市在體育表現不俗，除東園少棒外，還有北投國中女壘隊參加「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」，碧湖國小與古亭國小選手攜手組成巧固球台灣代表隊，參加「年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」雙雙奪下冠軍殊榮，可惜依據現行規定並無法申請獎勵金；但以同為六都的桃園市來看，就有將世界少棒聯盟舉辦賽事（威廉波特）納入獎勵賽事。台北市議員陳賢蔚就說，希望蔣萬安如真正熱愛棒球，就應該在體制內變革推廣棒球，往後不只是奪冠後才錦上添花，對於選手的獎勵制度要更加完善。

教育局表示，此次東園國小少棒獎勵，是參考「台北市各級學校體育獎勵金發給辦法」專案發放；北市重視棒球運動，對於依據現行規定尚無法領取獎勵金的棒球賽事，將納入研議。

