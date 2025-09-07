為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    微星科技關懷弱勢 視障者秀咖啡手藝

    2025/09/07 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市微星科技公司關懷視障與弱勢族群，在國際公益日邀請中華小兔子新生命協會與視障朋友，在員工餐廳販售手沖咖啡，員工們看著視障者利用藍芽溫控壺和語音磅秤等輔具沖泡出經典咖啡，對視障者的手藝感到驚喜，用心品嘗咖啡的滋味。

    微星科技張協理表示，為支持小兔子新生命協會，公司除先邀請協會在大廳展出視障者和銀髮長輩的畫作外，再發送email「一杯融合愛與勇氣的力量之飲—銀障共融咖啡」給全公司兩千八百名員工，鼓勵同仁一起來購買咖啡，成為視障者與銀髮長輩共融的行動夥伴。

    小兔子生命協會秘書長林孟汝表示，民眾對視障者刻板印象只能做按摩，向社會局申請創新性補助方案，培力視障者沖泡咖啡，讓他們學得一技之長，也能在社會立足。

    視障者宜君表示，因為視網膜病變，造成視力慢慢消失，嘗試過按摩行政、電話募款、客服等工作，但都無法維持長久，直到遇見小兔子新生命協會，經協會培訓成咖啡師，感謝「兔爸」黃子洲的耐心指導，讓民眾可以喝到她手沖的咖啡，感覺非常開心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播