    《新北》警方無線電收訊不穩 議員促改善

    新北市議員黃淑君指出，新北市警察局無線電新設備經常收訊不良、無法發話。 （黃淑君提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕無線電設備是員警執勤重要通訊工具，新北市議員黃淑君昨指出，新北市警察局自去年十一月起配合警政署逐步汰換無線電，但新裝備卻經常收訊不良、無法發話，警方四月會勘後未積極追蹤改善。市警局指出，確實有同仁反映部分區域收訊不穩，經會勘後已彙整報請警政署改善，警政署已提全國性改善計劃。

    黃淑君表示，新無線電經常出現收訊不良、無法發話狀況，基層前往板橋車站、捷運站等室內、地下室例行巡邏時常無收訊，她日前至板橋區海山分局文聖派出所，整個派出所都收訊不良，甚至所長室也無訊號。

    黃淑君說，新北警四月辦理會勘後無積極追蹤改善，警政署亦未落實改善，希望警方勿忽視基層執勤時的通訊安全，別等憾事發生才要改善。

    警政署將設雙向訊號放大器

    市警局回應，舊無線電自二○○二年建置至今，已老舊不堪，警政署推動全國更新計劃，加強新無線電防竊聽、緊急求救等功能，但新北去年底啟用新裝備，確實有警員反映部分區域收訊不穩，四月會勘後已報請警政署改善。

    警察局說，警政署預計設置雙向訊號放大器（BDA）以解決文聖所狀況，另已規劃在全國新增五處中繼站及四十二部BDA，年底將陸續安裝完成，同步布設機動轉播機改善部分收訊問題。

