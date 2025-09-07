多障女童被棄養 園長夫妻照養33年

陳錦松、簡素冠夫婦對當年被棄養的明瑾視若己出，一路呵護照養33年。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕原本是被棄養在幼稚園的唐氏症及多重障礙兩歲小女童，後來竟然變成全家人難以割捨的心肝寶貝！新北市永和區永興里長陳錦松、簡素冠夫婦，卅多年前經營幼稚園，收留一個罹有唐氏症及心臟病、糖尿病等多重障礙的女童明瑾，對她視如己出，一路呵護照養卅三年，如今已經卅五歲，成為全家人的寶貝。

簡素冠說，卅多年前她與先生經營幼稚園，夫妻倆每天忙進忙出，還要幫忙開娃娃車接送小朋友，一九九三年的春天某日，上午接小朋友到園上課時，園內多了一位臨時日托的小女童，沒想到到了晚上，家長沒來接小孩，打紙條上聯絡電話，竟然是小女童在高雄的阿嬤接的，事情也講不清楚，只好先把小孩留下照顧。

簡素冠說，明瑾小時候體弱多病，天冷或吹電扇就會感冒，為了照顧她的心臟病，因病歷在高雄榮總，三番兩次帶她到高雄看病，主治醫生看到明瑾脫口而出「妳怎麼還沒死！」讓夫妻倆嚇一大跳，原來醫生當初幫她心臟開刀，認定這樣多重障礙的小孩活不過八歲，但是在陳錦松夫婦的細心照料下，竟已經活到十歲，至今仍在持續成長。

簡素冠說，在明瑾念國中特教班時，夫妻倆曾想將明瑾送到教養院，但只待了一天就吵著要「回家」，夫妻倆也很捨不得，又把她帶回家，如今三個女兒都已出嫁，只剩明瑾跟在身邊承歡膝下，兩人還擔心夫妻百年後，明瑾怎麼辦？三個女兒很貼心地請爸媽放心，她們會負起照顧「小妹」的責任。

