新北友善婚育 租金補貼、社宅延長租期

內政部透過都更分回、中央興建完工第二、三季招租的社宅及林口世大運社宅（見圖）空餘戶調配 ，於今年底前將釋出1022戶婚育宅，其中530戶集中在新北。（新北市城鄉局提供）

2025/09/07 05:30

中央釋出婚育宅530戶在新北 育兒家庭申請社宅加籤、優先保障

〔記者黃子暘／新北報導〕為營造青年友善婚育環境，內政部國土管理署今年底前將釋出一千多戶「婚育宅」，其中五三○戶在新北市，由國家住宅及都市更新中心辦理後續招租。在協助青年婚育方面，新北市城鄉發展局指出，市府十月起開始受理明年度青年租金補貼，依照未成年子女人數每月補貼五千至七千元不等，另也提供符合條件的育兒家庭申請社宅加籤，子女就讀社宅學區小學租約最多延長至十二年的保障，加強生活穩定性。

請繼續往下閱讀...

婚育宅年底前釋出 國家住都中心招租

內政部指出，政府將透過都更分回、中央興建完工第二、三季招租的三○三三戶社宅，及林口世大運選手村社宅空餘戶調配，今年底前將釋出一○二二戶婚育宅，其中五三○戶集中在新北市；國家住都中心指出，選手村社宅位在林口區仁愛路二段、文化一路一段與文化二路一段間，鄰近機場捷運A9林口站、林口國中、林口高中及林口運動公園，設置一至四房型。

租金補貼 依未成年子女數每月5000至7000

除了中央婚育宅，新北市也有協助青年婚育政策，城鄉發展局指出，市府自辦社宅提供「育兒家庭入住優先戶保障措施」、「育兒家庭一般戶租期延長措施」並將從十月一日起開放申請明年度青年租金補貼；城鄉局表示，補貼金額按月計算，新婚補貼四千五百元，育（孕）未成年子女（胎兒）一至三人以上則分別補貼五千、六千、七千元。

子女就讀社宅學區小學 租期可延至12年

城鄉局表示，市府於社宅招租比例中將匡列十％，提供育有二名以上子女家庭，其申請採抽籤制，若未中籤，則納入卅％優先戶名額，再參與評分排序；另考量社宅住戶子女就學需求，育有二名以上未成年子女家庭，且子女已在社宅學區小學就讀，可以保障租期延長，最多延長至十二年。

此外，城鄉局說，市府自辦社宅中，泰山中山段案二一○戶預計今年底招租，板橋區江翠段案一三○戶預計明年上半招租，另外三重區三重段案四四二戶、蘆洲光華段案四五六戶、淡水海天段案八十五戶現正興建中。

城鄉局補充，租金補貼申請自十月一日起至明年十二月卅一日或年度經費用罄為止，可透過紙本郵寄、網路申請，詳洽新北市住宅補貼資訊服務網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法